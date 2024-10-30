Реформа Рахункової палати та нове інтерв'ю Зеленського. Головне за 30 жовтня

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість її членів зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти

Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю іноземним ЗМІ. США ввели масштабні санкції проти третіх країн за допомогу РФ у війні. «Главком» склав добірку новин 28 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США

Запит України на передачу ракет Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ.

Як зазначив Зеленський, питання про передачу далекобійних ракет було конфіденційною інформацією між Україною та Білим домом.

За словами президента, пункт про надання Україні далекобійних ракет у плані перемоги мав на меті превентивний метод у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить агресію та продовжить ескалацію війни.

Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський

Засідання Контактної групи з оборони України на базі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями. Про це повідомив у відеозверненні в середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

«Уже бачимо і контури зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться найближчими тижнями. Це важливо. Дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки було реалізовано повністю й наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими», – сказав він.

Президент також поінформував про підсумки свого візиту до Ісландії на саміт «Україна – Північна Європа».

Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу Рахункової палати. Кількість її членів зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти. Відповідний законопроєкт підтримали 240 нардепів, усі правки були підтверджені.

Серед основних новацій:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення членів з 13 до 11;

Рахункова палата отримає повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

Рахункова палата кожні п’ять років повинна проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

cтворення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів.

Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти на допит до прокуратури в межах розслідування через ймовірні фальсифікації на парламентських виборах.

Президентка Грузії стверджує, що її виклик до прокуратури «дивним чином збігається з вказівками Дмитра Медведєва». Заступник голови Ради безпеки Росії напередодні закликав «усунути з посади та заарештувати» Зурабішвілі. Зурабішвілі наголосила, що не має наміру з'являтися в прокуратурі, й закликала її «уникати політичного зведення рахунків».

США ввели масштабні санкції проти третіх країн за допомогу РФ у війні

Сьогодні, 30 жовтня, Міністерство фінансів США ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У список потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких – Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд, Туреччина.

«Державний департамент також переслідує ухилення від санкцій та обхід санкцій у кількох третіх країнах, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення, що заповнюють критичні прогалини у російській військово-промисловій базі, а також організації та осіб у Білорусі, пов'язаних із підтримкою режимом Лукашенка. російської оборонної промисловості. Державний департамент також переслідує кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії та оборонні компанії, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії з Росії», – зазначили в американському Мінфіні.

Під санкціями опинилися 150 російських компаній, які працюють у сферах оборони, технологій, виробництві та аерокосмічній промисловості, що закуповують або виготовляють готову військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори та обладнання, що дозволяють Росії створювати або обслуговувати зброю, яку вона використовує проти України.