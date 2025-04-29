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Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
Трамп не відмовляється від своїх пропозицій для Канади
фото із відкритих джерел

Трамп не полишає амбіцій вмовити Канаду стати новим штатом США 

Напередодні оголошення результатів парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп звернувся до жителів Канади із пропозицією приєднатися до Сполучених Штатів Америки як 51-й штат. У своєму дописі на платформі Truth Social глава Білого дому докладно описав переваги, які чекають на канадців у разі входження до складу США, пише «Главком».

«Виберіть людину, у якої є сила і мудрість, скоротіть ваші вклади вдвоє, збільште вашу військову потужність – безкоштовно – до самого високого рівня в світі, зробіть так, щоб ваші автомобілі, сталь, алюміній, лісоматеріали, енергія та всі інші галузі зменшилися в розмірах, без будь-яких пошлин або податків, якщо Канада стане бажаним 51-м штатом США», – написав Трамп.

Президент наголосив, що США немає сенсу «субсидувати Канаду сотнями мільярдів доларів на рік», якщо вона не стане американським штатом.

Заява Трампа прозвучала на тлі дострокових парламентських виборів, що стартували 28 квітня в Канаді. У голосуванні беруть участь 16 партій, а лідер політичної сили, що перемогла, стане новим прем'єр-міністром країни.

Нагадаємо, Ліберальна партія Канади, очолювана Марком Карні, перемагає на дострокових парламентських виборах. За прогнозом CBC, ліберали отримають 164 місця із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії – 148. У Квебекського блоку – 23 депутатські мандати, а у Нової демократичної партії – сім. Щоб сформувати уряд більшості, потрібно отримати 172 місця.

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Теги: США вибори Канада Дональд Трамп партії президент

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