Безкарність російських вбивць стає поганою тенденцією

Чому ми спостерігаємо, як воєнні злочинці отримують комфорт замість тюрем?

Найманець з ПВК «Вагнер» Андрєй Мєдвєдєв чотири місяці воював проти України, а зараз спокійно втік до Норвегії та просить там політичний притулок.

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Хоча як найманець він не має на нього права. Для нього тільки один шлях за законом – в‘язниця.

Тим паче що втік він, бо командування давало йому накази, за якими він не міг ефективно вбивати українців. Жодного каяття у Андрєя нема.

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Схожа історія була і з російським десантником Павлом Філатєвим.

Його, як і Мєдвдєва, витяг з Росії Владімір Осєчкін. Отримавши притулок у Франції, Філатьєв відмовився давати свідчення та став переслідувати представника української поліції, який хотів його допитати.

Зараз Філатєв чудово себе почуває, має притулок та гроші і вільно вештається Францією.

Втечі до країн Європи та безкарність російських вбивць стають поганою тенденцією.

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У зв‘язку з чим у мене питання до нашого Офіса Генерального прокурора: де запити на їхню екстрадицію?

Чому ми спостерігаємо, як воєнні злочинці отримують комфорт замість тюрем?

А якщо вони для нас такі цінні на волі та у Європі, то вийдіть та поясніть громадянам України, чому!