Безкарність російських вбивць стає поганою тенденцією
Чому ми спостерігаємо, як воєнні злочинці отримують комфорт замість тюрем?
Найманець з ПВК «Вагнер» Андрєй Мєдвєдєв чотири місяці воював проти України, а зараз спокійно втік до Норвегії та просить там політичний притулок.
Хоча як найманець він не має на нього права. Для нього тільки один шлях за законом – в‘язниця.
Тим паче що втік він, бо командування давало йому накази, за якими він не міг ефективно вбивати українців. Жодного каяття у Андрєя нема.
Схожа історія була і з російським десантником Павлом Філатєвим.
Його, як і Мєдвдєва, витяг з Росії Владімір Осєчкін. Отримавши притулок у Франції, Філатьєв відмовився давати свідчення та став переслідувати представника української поліції, який хотів його допитати.
Зараз Філатєв чудово себе почуває, має притулок та гроші і вільно вештається Францією.
Втечі до країн Європи та безкарність російських вбивць стають поганою тенденцією.
У зв‘язку з чим у мене питання до нашого Офіса Генерального прокурора: де запити на їхню екстрадицію?
Чому ми спостерігаємо, як воєнні злочинці отримують комфорт замість тюрем?
А якщо вони для нас такі цінні на волі та у Європі, то вийдіть та поясніть громадянам України, чому!
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