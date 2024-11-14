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Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення
Прокуратура звинувачує лідерку «Національного об’єднання» у використанні «фіктивних» помічників для незаконного переведення коштів з Європарламенту
фото з відкритих джерел

Марін Ле Пен раніше заявила, що має намір балотуватися на посаду президента Франції

Прокуратура Парижа вимагає позбавити лідерку парламентської фракції партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен права обиратися до органів влади впродовж п’яти років. Про це повідомляє Bfmtv.

Правоохоронці хочуть засудити Марін Ле Пен до п’яти років позбавлення волі (з них два умовно), а також призначити їй штраф у сумі 300 тис. євро.

Як відомо, Ле Пен звинувачують у використанні «фіктивних» помічників для незаконного переведення коштів з Європарламенту, які мали йти на оплату реальних помічників, але фактично використовувалися для фінансування діяльності партії. У справі також фігурують понад 20 представників «Національного об’єднання». Прокуратура просить про штраф на суму 2 млн євро для партії «Національне об’єднання», пише Le Parisien.

У разі, якщо суд ухвалить обвинувальний вирок, Марін Ле Пен не зможе висунути свою кандидатуру на вибори, навіть якщо подасть скаргу на рішення.

Глава «Національного об’єднання», коментуючи вимоги прокуратури, заявила, що обвинувачення намагається зруйнувати партію та «позбавити французький народ можливості голосувати за тих, за кого він хоче».

Суд у Парижі з кінця вересня розглядає кримінальну справу щодо Марін Ле Пен та співробітників «Національного об’єднання», звинувачуючи їх у тому, що вони фіктивно наймали парламентських помічників у Європарламенті, щоб викрасти гроші на користь партії.

Марін Ле Пен раніше заявила, що має намір балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

Нагадаємо, у Парижі у вересні розпочався судовий процес проти Марін Ле Пен. Її та інших членів партії «Національне об'єднання» звинувачують у відмиванні коштів Європарламенту.

Як пояснює видання, Марін Ле Пен, яка була євродепутатом у 2004-2017 роках і займала посаду президента партії у 2011-2021 роках, звинувачують у створенні «централізованої системи» відмивання грошей Європарламенту, загальна шкода оцінюється в 6,8 млн євро.

У разі визнання Ле Пен винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі, штраф до 1 млн. євро, а також позбавлення права обиратися до органів державної влади на строк від п'яти до 10 років. Це означає, що її можуть не допустити до участі у президентських перегонах 2027 року. 

Про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

Зазначалося, що підозри наглядового відомства викликала не тільки Марін Ле Пен, але саме проти неї почали розслідування. Йому передувала скарга Національної комісії щодо рахунків виборчих кампаній та політичного фінансування.

До слова, парламентські лідери найбільших політичних партій Німеччини – Соціал-демократичної партії Шольца та консервативного Християнсько-демократичного союзу – досягли домовленості про графік проведення виборів.

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Теги: вибори Франція прокуратура Європарламент Марін Ле Пен

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