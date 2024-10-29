Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією

Стокгольм може відновити офіційні відносини з Тбілісі, якщо країна знову наблизиться до ЄС

Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів 26 жовтня. Про це повідомило Dagens Nyheter.

«Ідеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин», – пояснив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

Водночас він уточнив, що уряд може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС.

«Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС, і що вона захищає свої відносини з ЄС, Швеція відчинить двері», – сказав Дуза.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

Грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагають проведення повторного голосування.