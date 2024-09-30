Відмивання коштів Європарламенту: у Франції розпочався резонансний судовий процес

У разі визнання Ле Пен винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі

У Парижі розпочався суд над Марін Ле Пен і 24 особами

У Парижі розпочинається судовий процес проти Марін Ле Пен, пише france24. Її та інших членів партії «Національне об'єднання» звинувачують у відмиванні коштів Європарламенту.

Зазначається, що процес може коштувати їй права на участь у президентських виборах 2027 року.

Марін Ле Пен, її батька Жан-Марі Ле Пена та ще 23 членів партії судитимуть за «нецільове використання громадських коштів» Євросоюзу у 2004-2016 роках. За версією слідства, вони використали кошти Європарламенту, щоб сплачувати за роботу парламентських асистентів, які насправді працювали лише на партію «Національне об'єднання».

Як пояснює видання, Марін Ле Пен, яка була євродепутатом у 2004-2017 роках і займала посаду президента партії у 2011-2021 роках, звинувачують у створенні «централізованої системи» відмивання грошей Європарламенту, загальна шкода оцінюється в 6,8 млн євро.

У разі визнання Ле Пен винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі, штраф до 1 млн. євро, а також позбавлення права обиратися до органів державної влади на строк від п'яти до 10 років. Це означає, що її можуть не допустити до участі у президентських перегонах 2027 року.

Про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

Зазначалося, що підозри наглядового відомства викликала не тільки Марін Ле Пен, але саме проти неї почали розслідування. Йому передувала скарга Національної комісії щодо рахунків виборчих кампаній та політичного фінансування.