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Прем’єр Британії та президент Франції 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прем’єр Британії та президент Франції 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну
Стармер і Макрон обговорили можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Британії хоче провести особисті переговори з чинним президентом США Джо Байденом

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч під час якої говорили про Україну. Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначає видання, політики 20 хвилин розмовляли про Україну віч-на-віч, без участі широкої делегації помічників, що свідчить про політичну чутливість дискусії.

«Лідери почали з обговорення ситуації в Україні, в тому числі того, як найкраще поставити Україну на якомога сильнішу позицію, щоб вона увійшла в зиму», – розповів представник британського уряду.

Стармер і Макрон обговорили також можливість зміни позиції США щодо Storm Shadow. Ракети Storm Shadow виробляються Британією і Францією, але можуть використовувати американські системи при розгортанні. Україна має дозвіл використовувати їх для завдання ударів безпосередньо біля російського кордону, але не далеко за його межами.

«Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище. Це було моїм постійним рефреном протягом чотирьох місяців, відколи я став прем'єр-міністром, у всіх дискусіях, які я вів. Це серцевина дискусій, які ми проводимо», – сказав Стармер.

Прем’єр-міністр наполягає на тому, щоб провести особисті переговори з чинним президентом США Джо Байденом на саміті G20 у Бразилії наступного тижня. Крім того, прем'єр-міністр Великобританії вимагатиме від Джо Байдена виділити Україні $20 млрд за рахунок заморожених російських активів до вступу Дональда Трампа на посаду.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони зроблять останню спробу перешкодити зусиллям Трампа скоротити підтримку України.

До слова, українська влада вважає, що її відносини з урядом Великої Британії погіршилися. Це сталося через небажання британського прем'єра Кіра Стармера давати Києву далекобійні ракети Storm Shadow.

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Теги: Велика Британія Франція Еммануель Макрон прем’єр-міністр президент Джозеф Байден

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