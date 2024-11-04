Екоактивістка висловила підтримку протестувальникам

У центрі Тбілісі відбувається чергова акція протесту проти результатів парламентських виборів, на яких, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, перемогла партія «Грузинська мрія».

На мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції фото: Ехо Кавказа

Варто зазначити, що сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планують сьогодні перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті.

Нагадаємо, поліція 5 жовтня затримала у Брюсселі активістку Грету Тунберг після того, як вона разом із групою протестувальників заблокувала рух дорогою.

Раніше данська поліція затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг у Копенгагені під час протесту проти війни у Газі.

До слова, екоактивістка Грета Тунберг засудила терористичні дії Росії. Також Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС.