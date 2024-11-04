Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)
фото: Ехо Кавказа

Екоактивістка висловила підтримку протестувальникам

У центрі Тбілісі відбувається чергова акція протесту проти результатів парламентських виборів, на яких, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, перемогла партія «Грузинська мрія».

На мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції
Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції
фото: Ехо Кавказа

Варто зазначити, що сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планують сьогодні перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті.

Нагадаємо, поліція 5 жовтня затримала у Брюсселі активістку Грету Тунберг після того, як вона разом із групою протестувальників заблокувала рух дорогою.

Раніше данська поліція затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг у Копенгагені під час протесту проти війни у Газі.

До слова, екоактивістка Грета Тунберг засудила терористичні дії Росії. Також Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС.

Читайте також:

Теги: активісти Грета Тунберг Грузія вибори протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За Майю Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Сьогодні, 15:18
Кандидат у президенти Молдови дав інтерв'ю путінським ЗМІ
Суперник Санду знімає маску: що наговорив кандидат в інтерв'ю кремлівським пропагандистам
1 листопада, 07:12
Ірина Влах звернулася до виборців
Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців
28 жовтня, 17:25
Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 млн громадян
У Литві проходить другий тур парламентських виборів
27 жовтня, 14:10
У Молдові відбувся референдум
50 на 50: в Молдові не визначились із потребою вступу в ЄС
21 жовтня, 07:40
Санду заявила про фальсифікації
Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах
21 жовтня, 06:11
20 жовтня у Молдові проходять вибори
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
20 жовтня, 09:27
Вибори у Молдові. На фото усі кандидати у президенти
Вибори у Молдові. Перемагає Майя Санду, але є привід для тривоги… Сусіди
13 жовтня, 09:33
В Польщі на стадіоні зникло світло
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
11 жовтня, 22:24

Соціум

Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)
Грета Тунберг взяла участь у мітингу грузинської опозиції (фото)
РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву
РПЦ схвалює смертну кару? Патріарх Кирило зробив неоднозначну заяву
Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні
Через вплив Covid-19 світом ширяться грибкові інфекції: чим вони небезпечні
Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle
Німці дедалі частіше відмовляються заводити дітей – Deutsche Welle
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
Іранська студентка привселюдно роздягнулася після того, як її побили через хіджаб
Іранська студентка привселюдно роздягнулася після того, як її побили через хіджаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
14K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
9015
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua