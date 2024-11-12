Франція опинилась на порозі промислової кризи

Заводи у Франції закриваються через конкуренцію з боку США та Китаю

Франція опинилась на порозі важкої промислової кризи. Заводи у Франції можуть продовжити закриватися, оскільки місцевим виробникам стало важко конкурувати зі США та Китаєм. Із такою заявою виступив міністр-делегат з питань промисловості Франції Марк Ферраччі в ефірі радіостанції France Inter.

«Тисячі робочих місць знищені в секторах, які перебувають у тривожній ситуації», – заявив Марк Ферраччі.

«Є підприємства, які стикаються зі складнощами. Найближчими тижнями або місяцями не виключено нових оголошень про закриття інших виробничих об'єктів», – зізнався дипломат.

Йдеться насамперед про великі французькі підприємства. Як зазначив Ферраччі, французам складно конкурувати тут із китайцями та американцями, оскільки КНР та США активно субсидують ці галузі.

«Хімічна промисловість, автомобільний сектор, зокрема виробники обладнання, металургія, є секторами, які піддаються дуже сильній міжнародній конкуренції зокрема китайській та американській», – підкреслив міністр.

«Таким чином робочі місця ризикують втратити ще тисячі працівників», – попередив міністр.

Ферраччі зазначив, що влада займається розробкою заходів підтримки європейської автомобільної промисловості, у майбутньому вони будуть представлені Єврокомісії.

Нагадаємо, 5 листопада французький виробник шин Michelin оголосив про закриття двох заводів на заході Франції, де загалом працює 1 254 особи. Причинами керівництво називає «погіршення конкурентоспроможності» на тлі присутності на ринку недорогих шин з Азії, а також інфляцію, що росте, і високу вартість електроенергії в країні.

До слова, європейський автопром та рітейл звільнять тисячі працівників. Німецький автопром продовжує демонструвати симптоми кризи, з якими бореться навіть через масові звільнення. У Франції про скорочення повідомив рітейлер Auchan.