Дані свідчать, що лідирує панівна проросійська партія «Грузинська мрія»

Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила попередні результати голосування на парламентських виборах майже із 70% дільниць. Дані свідчать, що лідирує панівна проросійська партія «Грузинська мрія». Про це пише «Ехо Кавказу» (служба «Радіо Свобода»).

На тих дільницях «Грузинська мрія» отримала близько 53% голосів. За нею такі партії:

«Коаліція за зміни» має 11,199%;

«Єдність – Національний рух» – 9,805%;

«Сильна Грузія» – 9,04%;

«Гахарія – за Грузію» – 8,24%.

Решта партій поки не подолала бар'єр у 5%.

Раніше екзитполи оприлюднили протилежні результати. Так, екзитполи від опозиційних каналів «Мтаварі» та «Формула» показують, що «Грузинська мрія» програє вибори (отримує менше ніж 50% голосів), а опозиційні партії здобувають більшість місць у парламенті. Натомість екзитпол проурядового каналу «Імеді», навпаки, свідчить, що більшість місць у парламенті отримує «Грузинська мрія».

Також у Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс.

Нагадаємо, у проросійській партії «Грузинська мрія» вже заявили про перемогу у виборах, хоча голосування ще тривало.

Як відомо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.