Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації

Путін не бажає йти на ризик прямого конфлікту з НАТО, переконані аналітики

Прольоти російських ракет над територією НАТО навряд чи спричинять ескалацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики переконані, що президент Росії Володимир Путін не бажає йти на ризик прямого конфлікту з НАТО.

10 лютого російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти на територію України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кампанія ракетних ударів Росії на підтримку її незаконного вторгнення в Україну продовжить створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року. Однак ISW вважає, що НАТО (і окремі країни-члени) повністю контролюють свої дії і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні прольоти ракет або інші російські провокації», – йдеться у звіті.

ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи ризикуватиме безпосередньо ескалацією.

Ключові висновки ISW за 10 лютого:

Російські війська завдали чергової серії ракетних і безпілотних ударів по території України.

Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі та продемонстрували системну погану підготовку російських мобілізованих.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі міст Бахмут і Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області.

Повідомляється, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку в Запорізькій області.

Російська влада, ймовірно, вводить обмеження на пересування в Росію та з неї, щоб підтримати зусилля з мобілізації.

Російські чиновники та окупаційна влада посилюють заходи щодо інтеграції дітей на окупованих територіях за допомогою фінансованих державою громадських організацій.

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136».