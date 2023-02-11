Головна Світ Політика
search button user button menu button

Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації
НАТО контролює свої дії на російські провокації
фото з відкритих джерел

Путін не бажає йти на ризик прямого конфлікту з НАТО, переконані аналітики

Прольоти російських ракет над територією НАТО навряд чи спричинять ескалацію. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики переконані, що президент Росії Володимир Путін не бажає йти на ризик прямого конфлікту з НАТО. 

10 лютого російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти на територію України.

«Кампанія ракетних ударів Росії на підтримку її незаконного вторгнення в Україну продовжить створювати периферійні ризики за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року. Однак ISW вважає, що НАТО (і окремі країни-члени) повністю контролюють свої дії і ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні прольоти ракет або інші російські провокації», – йдеться у звіті.

ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи ризикуватиме безпосередньо ескалацією.

Ключові висновки ISW за 10 лютого:

  • Російські війська завдали чергової серії ракетних і безпілотних ударів по території України.
  • Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі та продемонстрували системну погану підготовку російських мобілізованих.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі міст Бахмут і Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області.
  • Повідомляється, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку в Запорізькій області.
  • Російська влада, ймовірно, вводить обмеження на пересування в Росію та з неї, щоб підтримати зусилля з мобілізації.
  • Російські чиновники та окупаційна влада посилюють заходи щодо інтеграції дітей на окупованих територіях за допомогою фінансованих державою громадських організацій.
Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації фото 1

Нагадаємо, 10 лютого Росія здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.  61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136».

Теги: Україна війна росія Молдова Румунія НАТО ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети була запущені з акваторії Чорного моря
Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО
Вчора, 11:29
Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО
Повітряні сили пояснили, чому не збили ракету над країною НАТО
Вчора, 11:45
Проліт ракети над країною НАТО. Румунія зробила заяву
Проліт ракети над країною НАТО. Румунія зробила заяву
Вчора, 12:48

Політика

Польща може закрити більше пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща може закрити більше пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації
Проліт ракети над країною НАТО: ISW оцінив ризики ескалації
Обшук ексвіцепрезидента США Пенса: виявлено секретний документ
Обшук ексвіцепрезидента США Пенса: виявлено секретний документ
США відреагували на китайський аеростат санкціями
США відреагували на китайський аеростат санкціями
США збили над Аляскою неопізнаний об’єкт
США збили над Аляскою неопізнаний об’єкт
Візит Байдена до Польщі: названо дату
Візит Байдена до Польщі: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
17K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
15K
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи
13K
Російські ракети перетнули повітряний простір країни НАТО

Новини

Лукашенко нарешті зізнався, ким він є насправді (відео)
Сьогодні, 02:00
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту