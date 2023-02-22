Путін виступить на концерті у «Лужниках»: зганяють масовку

На концерті в честь кривавої війни виступатиме Путін

У Москві проходять останні приготування до масштабного пропагандистського концерту на стадіоні «Лужники»

Сьогодні в московському спорткомплексі «Лужники» відбудеться великий пропагандистський концерт, на якому виступить російський президент Володимир Путін. Концерт відбувається з метою продемонструвати підтримку російського суспільства загарбницькій війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У квитках захід називається «Святкова програма «Слава захисникам Вітчизни». Очікується, що її відвідає Володимир Путін.

Точний склад артистів досі невідомий, але у ЗМІ з'являлися імена артистів, які підтримали війну, зокрема, Філіпа Кіркорова, Клави Коки, Стаса Михайлова, Поліни Гагаріної, Григорія Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Миколи Баскова та інших.

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Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.

Раніше стало відомо, що масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Повідомляється, що наразі люди з вулиці не зможуть потрапити на мітинг-концерт. Охочі пройти в «Лужники» мають надати персональні дані організаторам.

Нагадаємо, що на концерт заборонили одягати жовте та блакитне. Вже на місці глядачам видадуть прапори та іншу атрибутику. Приносити із собою плакати не можна.

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До слова, раніше повідомляли, що на концерті планується чергова велика провокація.