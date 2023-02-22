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Путін виступить на концерті у «Лужниках»: зганяють масовку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін виступить на концерті у «Лужниках»: зганяють масовку
На концерті в честь кривавої війни виступатиме Путін
фото: URA.ru

У Москві проходять останні приготування до масштабного пропагандистського концерту на стадіоні «Лужники»

Сьогодні в московському спорткомплексі «Лужники» відбудеться великий пропагандистський концерт, на якому виступить російський президент Володимир Путін. Концерт відбувається з метою продемонструвати підтримку російського суспільства загарбницькій війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

У квитках захід називається «Святкова програма «Слава захисникам Вітчизни». Очікується, що її відвідає Володимир Путін.

Точний склад артистів досі невідомий, але у ЗМІ з'являлися імена артистів, які підтримали війну, зокрема, Філіпа Кіркорова, Клави Коки, Стаса Михайлова, Поліни Гагаріної, Григорія Лепса, Niletto, Олега Газманова, SHAMANа, Миколи Баскова та інших.

Напередодні на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан із металопрофілю, за яким стоять вантажівки камуфляжного кольору.

Раніше стало відомо, що масовку на концерт набирали за гонорар 500 рублів, а студентам обіцяли звільнення від пар.

Повідомляється, що наразі люди з вулиці не зможуть потрапити на мітинг-концерт. Охочі пройти в «Лужники» мають надати персональні дані організаторам.

Нагадаємо, що на концерт заборонили одягати жовте та блакитне. Вже на місці глядачам видадуть прапори та іншу атрибутику. Приносити із собою плакати не можна.

До слова, раніше повідомляли, що на концерті планується чергова велика провокація

Теги: путін президент концерт мітинг росія

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