На фронті воює підрозділ із пенсіонерів: деталі

Військові оснащені несправними патронами, які самостійно ремонтують, та зброєю, захопленою у противника

У Запорізькій області діє мобільний артилерійський підрозділ, який офіційно не входить до складу ЗСУ та складається з чоловіків віком від 60 років. Про це повідомили у Reuters.

«Ми… за рахунок пенсійного фонду живемо», – сказав 68-річний командир підрозділу Олександр Таран з позивним «Дід».

Журналісти розповіли, що бійці з підрозділу виконують накази польових командирів, співпрацюють з іншими військовими. Зокрема, фінансування підрозділу відбувається коштом пожертвувань, також військові оснащені несправними патронами, які самостійно ремонтують, та зброєю, захопленою у противника.

За словами Олександра Тарана, його підрозділ намагався офіційно приєднатися до ЗСУ, аби напряму отримувати боєприпаси та зарплату, проте безуспішно. Крім 60-річних чоловіків, у підрозділі воюють і молодші, яких визнано непридатними до служби.

Також Тиран переконаний, що примус навряд чи допоможе мобілізації.

«Бий його палицею, якщо хочеш, але він не буде битися», – наголосив він та додав, що коли людина хоче, вона може багато років виконувати свої завдання та знищувати противника.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Le Figaro з посиланням на французького чиновника писало, що Україна обіцяє в наступному році розпочати новий контрнаступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматися на війні у 2024 році».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку.