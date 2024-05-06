Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

Катерина Іванова
glavcom.ua
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка
фото з відкритих джерел

Швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України

Президентка Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці. Про це повідомляє швейцарське агентство Blick.

Як стало відомо, Амгерд зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, зокрема, про війну Росії проти України та інші «проблемні місця» у світі.

«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка в інтерв'ю Blick, коментуючи зустріч з Папою Римським.

Крім того, Амгерд розповіла, що швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України, натякнувши, що серед запрошених є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка. 

Політикиня додала, що саме присутність великої кількості країн буде ознакою успішності глобального саміту миру щодо України. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна». Про це пише CBS News.

«Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі ви, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру», – сказав Папа під час годинного інтерв’ю.

Понтифік рішуче закликав до припинення вогню в Газі та обміну полоненими між Росією та Україною під час Великодньої меси на початку цього місяця.

Читайте також:

Теги: саміт Ватикан влада запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформаційний простір змінюється, еволюціонує. Не треба хапатися за минуле, треба думати, як воно буде завтра
Свобода слова в Україні. Чи дійсно покращилась ситуація
Вчора, 18:08
В довгостроковій перспективі паводки на Південному Уралі з року в рік будуть дедалі руйнівнішими, як і наслідки від них
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
4 травня, 07:35
Сили пожежної бригади Берліна чергують на пожежі в Берліні-Ліхтерфельде
Авіаудар по Харкову та пожежа на заводі виробника систем ППО Iris-T. Головне за 3 травня
3 травня, 21:00
Андрій Єрмак також закликав Ватикан допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків
Україна та Ватикан обговорили проблему повернення з РФ депортованих дітей і військовополонених
1 травня, 03:07
Нетаньяху каже Байдену, що він стурбований можливим ордером на арешт від МКС
Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив у Байдена захисту від арешту
30 квiтня, 08:42
Спікер Папуашвілі назвав закон «рубіконом на шляху розвитку державності»
Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі
26 квiтня, 09:40
Попович: Я співаю, можу сам копійку заробити, так щоб сім'ю прогодувати, але ж не у всіх є можливість
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
24 квiтня, 18:33
Линів мріє колись поставити вже українську сучасну оперу в одному з провідних театрів світу
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
8 квiтня, 11:50
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24

Політика

Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
Росія хоче залучити Грузію до війни в Україні – помічник держсекретаря США
Росія хоче залучити Грузію до війни в Україні – помічник держсекретаря США
Чехія відкликала свого посла з Росії: деталі
Чехія відкликала свого посла з Росії: деталі
Захарова пожалілася на «ворожі лінії» країн Балтії та пригрозила санкціями
Захарова пожалілася на «ворожі лінії» країн Балтії та пригрозила санкціями
Сі Цзіньпін прибув до Франції
Сі Цзіньпін прибув до Франції
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
306K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
92K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
9173
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
7165
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
5420
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
5273
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua