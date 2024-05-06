Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка

Швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України

Президентка Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці. Про це повідомляє швейцарське агентство Blick.

Як стало відомо, Амгерд зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, зокрема, про війну Росії проти України та інші «проблемні місця» у світі.

«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка в інтерв'ю Blick, коментуючи зустріч з Папою Римським.

Крім того, Амгерд розповіла, що швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України, натякнувши, що серед запрошених є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

Політикиня додала, що саме присутність великої кількості країн буде ознакою успішності глобального саміту миру щодо України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна». Про це пише CBS News.

«Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі ви, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру», – сказав Папа під час годинного інтерв’ю.

Понтифік рішуче закликав до припинення вогню в Газі та обміну полоненими між Росією та Україною під час Великодньої меси на початку цього місяця.