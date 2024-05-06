Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
Швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України
Президентка Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці. Про це повідомляє швейцарське агентство Blick.
Як стало відомо, Амгерд зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, зокрема, про війну Росії проти України та інші «проблемні місця» у світі.
«Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції», – сказала швейцарська президентка в інтерв'ю Blick, коментуючи зустріч з Папою Римським.
Крім того, Амгерд розповіла, що швейцарська влада кілька днів тому розіслала запрошення на саміт щодо України, натякнувши, що серед запрошених є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.
Політикиня додала, що саме присутність великої кількості країн буде ознакою успішності глобального саміту миру щодо України.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна». Про це пише CBS News.
«Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі ви, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру», – сказав Папа під час годинного інтерв’ю.
Понтифік рішуче закликав до припинення вогню в Газі та обміну полоненими між Росією та Україною під час Великодньої меси на початку цього місяця.
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