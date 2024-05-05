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Росія хоче залучити Грузію до війни в Україні – помічник держсекретаря США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія хоче залучити Грузію до війни в Україні – помічник держсекретаря США
Помічник державного секретаря США: Вашингтон готовий працювати з владою Грузії над тим, аби скандальний законопроєкт про іноагентів відповідав нормам Європейського Союзу
фото з відкритих джерел

На окупованій Росією території Грузії в абхазькому місті Очамчира з’явився військовий порт росіян

Помічник держсекретаря США, координатор із санкційної політики Джим О'Брайєн заявив, що РФ втягує Грузію у війну проти України, маючи намір збудувати в окупованій Абхазії базу ВМФ. Про це пише «Ехо Кавказу».

«Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й убивства громадян Грузії, продовжує окупувати територію», – заявив він.

Натомість помічник держсекретаря США відзначив «мудре» рішення Тбілісі. Мова йдеться про те, що уряд Грузії не дозволив РФ провести військові вантажі та товари через свою територію, як того раніше бажала Росія.

«Протягом деякого часу Росія намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів через територію Грузії. Уряд Грузії прийняв мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну», – додав Джим О'Брайєн.

Як відомо, на окупованій Росією території Грузії в абхазькому місті Очамчира з’явився військовий порт росіян. За даними журналістів, порт невдовзі зможе приймати військові кораблі, будівельні роботи там тривають безперервно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував експосла США Келлі Дегнан, звинувативши її у розпалюванні революції в країні. 

До слова, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів. Про це повідомляє МЗС Грузії.

Заява зовнішньополітичного відомства Грузії виникла після слів посла США у Тбілісі Робіна Даннігана про те, що вищі посадові особи грузинського уряду відмовилися від запрошення до Штатів.

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Теги: росія Грузія військові викрадення запрошення

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