Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 

glavcom.ua
Заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?
фото: unian.ua

«Питання дубляжу – це не питання нацбезпеки, яке стосується обороноздатності країни, коли треба його нагально виносити до сесійної зали на розгляд нардепів»

У парламенті набирає обертів скандал довкола президентського законопроєкту «Про застосування англійської мови в Україні» (9432). Замість того, щоб у сесійну залу виносити урядову ініціативу (8371) щодо заборони ФСБ у рясах (московського патріархату), Банкова намагається провести у турборежимі питання, яке стосується… дубляжу іноземних фільмів. Більше нагальних питань у країні немає.

Так, пізно ввечері 22 квітня голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв («Слуга народу») проінформував членів комітету у чаті про те, що 23 квітня, коли засідатиме Верховна Рада, має раптово відбутися засідання комітету. На ньому у терміновому порядку мають переглянути висновок до президентського законопроєкту про англійську мову. При чому навіть близько півночі народні депутати не мають тексту, за що їх просять голосувати. З Банкової він не дійшов.

Регламент Верховної Ради дозволяє переглянути висновок комітету, якщо народні депутати мають текст на руках за добу до його розгляду і за це треба знайти ще голоси. У випадку з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики «за» мають проголосувати щонайменше 9 нардепів (склад комітету 17 парламентарів). Перша умова вже не виконана – тексту, за що народні депутати будуть голосувати досі немає. Відповідно у сесійній залі це питання розглянути неможливо, якщо воно не пройде комітет.

Народні депутати від ЄС, які входять до складу комітету, вже заявили про тиск з боку Банкової.

Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів  фото 1
скрін з Facebook-сторінки нардепа ЄС Володимира Вятровича

На умовах анонімності представники партії влади підтверджують, що у турборежимі зміни просувають з Офісу президента. Поки немає тексту змін, які має розглянути комітет і все, що відомо: це те, що дубляж англійських фільмів у прокаті має бути «у пропорції 50% на 50%». Принаймні про це пишуть у чаті комітету.

Через відсутність тексту поки незрозуміло, чи у пропорції 50% на 50 % мається на увазі кількість сеансів, чи кількість фільмів. Питання дубляжу – це не питання нацбезпеки, яке стосується обороноздатності країни, коли треба його нагально виносити до сесійної зали на розгляд нардепів.

Дубляж – це те питання, яке спокійно можна обговорити з усіма стейкхолдерами, щоб громадський сектор, медіа могли проінформувати громадян: хто виграє від нової норми, а хто програє.

Чи постраждають ті, хто робить дубляж? Як європейський досвід субтитрування впливає на вивчення іноземної мови у країнах ЄС? Що це дасть виробникам українських фільмів і як зробити так, щоб вони за нових умов давали більш якісний продукт? Чи вплине це негативно на виробників блокбастерів, якщо впаде попит на фільми? Як це вплине на найбільші стрімінгові платформи, скажімо Netflix, які дедалі більше дублюють свої продукти українською?

Але це все не можна обговорити менше, ніж за добу, коли Банкова намагається зламати парламентаризм об дубляж.

А парламенту від тиску з боку Офісу президента відбиватися все важче, бо тривалий час Банкова робила так, щоб у Верховної Ради було все менше суб’єктності. І це шкодило і шкодить політичній системі країни.

А от що стосується заборони ФСБ у рясах (московського патріархату), то громадській ініціативі «Голка» всі фракції і більшість груп підтвердили, що готові давати голоси за урядовий законопроєкт. І комітет, який очолює Потураєв, ця законодавча ініціатива пройшла і готова до другого читання. Якщо нардепи готові голосувати за цей урядовий законопроєкт, чому його немає у порядку денному?

Видно, питання нацбезпеки у часи війни менш важливе, ніж питання дубляжу, яке так затято протягують у сесійну залу.

І от тут цікаво: заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці Україна законопроєкт скандал партії Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
12 квiтня, 18:04
Сандра Калнієте: На 100% контролювати виконання санкцій проти Росії неможливо
Депутат Європарламенту Сандра Калнієте: Перемога України – це гарантія миру приблизно на 20 років Інтерв'ю
1 квiтня, 13:30
У звіти для міжнародного обміну фінансовими рахунками потраплять українці, на рахунках яких на 1 липня 2023 року було не менше одного мільйона доларів
Україна надасть інформацію про біженців-мільйонерів іншим державам фінанси
15 квiтня, 10:10
Ігуменя Серафима з Московської церкви і міський голова Одеси Геннадій Труханов
Ігуменя Московської церкви займається… декомунізацією Одеси. Глава області обіцяє перевірити результати
26 березня, 07:45
Запрошення на участь у саміті в Швейцарії надішлють лідерам 80-100 держав світу
Швейцарія оголосила дату і місце проведення Глобального саміту миру
10 квiтня, 19:41
До повномасштабного вторгнення ГМК був флагманом інвестиційних процесів у країні
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
11 квiтня, 14:57
Рютте наголосив, що багато країн мають запаси систем Patriot
Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot
17 квiтня, 21:34
Рейд на штаб-квартиру партії AfD у Ганновері
У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці
18 квiтня, 12:21
Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
20 квiтня, 17:04

Ірина Федорів

Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 
Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 
Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»
Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»
У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду
У пошуках «честі і гідності»: ексмер Ірпеня Карплюк подав на мене до суду
У дружини ексміністра Злочевського забрали ділянки в Біличанському лісі
У дружини ексміністра Злочевського забрали ділянки в Біличанському лісі
Шуляк і море
Шуляк і море
Як Кива заходив у політику під час Революції Гідності. Що ми упустили?
Як Кива заходив у політику під час Революції Гідності. Що ми упустили?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
19K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
15K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
14K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
11K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
8092
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua