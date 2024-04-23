Чому заборона ФСБ у рясах – не пріоритет? Банкова перейнялася… дубляжем фільмів 

Заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?

«Питання дубляжу – це не питання нацбезпеки, яке стосується обороноздатності країни, коли треба його нагально виносити до сесійної зали на розгляд нардепів»

У парламенті набирає обертів скандал довкола президентського законопроєкту «Про застосування англійської мови в Україні» (9432). Замість того, щоб у сесійну залу виносити урядову ініціативу (8371) щодо заборони ФСБ у рясах (московського патріархату), Банкова намагається провести у турборежимі питання, яке стосується… дубляжу іноземних фільмів. Більше нагальних питань у країні немає.

Так, пізно ввечері 22 квітня голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв («Слуга народу») проінформував членів комітету у чаті про те, що 23 квітня, коли засідатиме Верховна Рада, має раптово відбутися засідання комітету. На ньому у терміновому порядку мають переглянути висновок до президентського законопроєкту про англійську мову. При чому навіть близько півночі народні депутати не мають тексту, за що їх просять голосувати. З Банкової він не дійшов.

Регламент Верховної Ради дозволяє переглянути висновок комітету, якщо народні депутати мають текст на руках за добу до його розгляду і за це треба знайти ще голоси. У випадку з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики «за» мають проголосувати щонайменше 9 нардепів (склад комітету 17 парламентарів). Перша умова вже не виконана – тексту, за що народні депутати будуть голосувати досі немає. Відповідно у сесійній залі це питання розглянути неможливо, якщо воно не пройде комітет.

Народні депутати від ЄС, які входять до складу комітету, вже заявили про тиск з боку Банкової.

скрін з Facebook-сторінки нардепа ЄС Володимира Вятровича

На умовах анонімності представники партії влади підтверджують, що у турборежимі зміни просувають з Офісу президента. Поки немає тексту змін, які має розглянути комітет і все, що відомо: це те, що дубляж англійських фільмів у прокаті має бути «у пропорції 50% на 50%». Принаймні про це пишуть у чаті комітету.

Через відсутність тексту поки незрозуміло, чи у пропорції 50% на 50 % мається на увазі кількість сеансів, чи кількість фільмів. Питання дубляжу – це не питання нацбезпеки, яке стосується обороноздатності країни, коли треба його нагально виносити до сесійної зали на розгляд нардепів.

Дубляж – це те питання, яке спокійно можна обговорити з усіма стейкхолдерами, щоб громадський сектор, медіа могли проінформувати громадян: хто виграє від нової норми, а хто програє.

Чи постраждають ті, хто робить дубляж? Як європейський досвід субтитрування впливає на вивчення іноземної мови у країнах ЄС? Що це дасть виробникам українських фільмів і як зробити так, щоб вони за нових умов давали більш якісний продукт? Чи вплине це негативно на виробників блокбастерів, якщо впаде попит на фільми? Як це вплине на найбільші стрімінгові платформи, скажімо Netflix, які дедалі більше дублюють свої продукти українською?

Але це все не можна обговорити менше, ніж за добу, коли Банкова намагається зламати парламентаризм об дубляж.

А парламенту від тиску з боку Офісу президента відбиватися все важче, бо тривалий час Банкова робила так, щоб у Верховної Ради було все менше суб’єктності. І це шкодило і шкодить політичній системі країни.

А от що стосується заборони ФСБ у рясах (московського патріархату), то громадській ініціативі «Голка» всі фракції і більшість груп підтвердили, що готові давати голоси за урядовий законопроєкт. І комітет, який очолює Потураєв, ця законодавча ініціатива пройшла і готова до другого читання. Якщо нардепи готові голосувати за цей урядовий законопроєкт, чому його немає у порядку денному?

Видно, питання нацбезпеки у часи війни менш важливе, ніж питання дубляжу, яке так затято протягують у сесійну залу.

І от тут цікаво: заради кого так поспішають із правилами дубляжу і хто виграє від нових правил гри найбільше?