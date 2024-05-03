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Володимир Ар`єв Народний депутат

Грузія на роздоріжжі: в «русскій мір» чи в ЄС

glavcom.ua
15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії
фото: AP

Нинішня ситуація в Грузії є попередженням і для українців та української влади

Олігарх-контролер уряду Бідзіна Іванішвілі перед осінніми парламентськими виборами чітко навʼязує країні правила існування а-ля рюсс. Закон про «іноагентів», який вбиває всі незалежні ЗМІ ще до виборчої кампанії є спробою врятувати від дуже вірогідної поразки партію олігарха «Грузинська Мрія» шляхом створення законодавства з російським духом.

Саме тому у Тбілісі їдуть з усієї Грузії громадяни, які готові боротись за європейське майбутнє.

Саме тому Іванішвілі, який виступає на підконтрольному ТБ із антизахідною риторикою, пообіцяв опозиції жорстку відповідь, зауваживши, що він не Янукович. Саме тому, сторони не відступатимуть і головне протистояння попереду.

Власне, нинішня ситуація в Грузії є попередженням і для українців та української влади.

Ми маємо лише один шлях для виживання, як держави і нації – європейський. Він безальтернативний.

І будь-яка спроба влади протягнути в національне законодавство отруту русского міра має отримувати жорстку відсіч від громадян. Навіть якщо ця отрута запакована в патріотичну упаковку з вишиванковим візерунком. Зараза не має пройти ні в якому вигляді.

А грузинам я бажаю вибороти свій шлях в Європу!

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Джерело
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Теги: Грузія протест Європейський союз русский мир

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