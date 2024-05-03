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Італія хоче компенсацій від ЄС за конфісковані Росією активи

Катерина Іванова
glavcom.ua
Італія хоче компенсацій від ЄС за конфісковані Росією активи
Раніше Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії після того, як Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group державному енергетичному гіганту «Газпром»
фото з відкритих джерел

Міністр: Ми шукаємо рішення, аби компенсувати втрати тих компаній, яких торкнулися російські санкції

Італія намагається на рівні ЄС домогтися відшкодування європейським компаніям втрат, яких вони зазнали через російські контрсанкції. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на зустрічі із представниками італійських компаній, які працюють в Росії, повідомляє Reuters.

«Ми активно працюємо на європейському фронті, оскільки питання санкцій може бути вирішене лише у європейському контексті. Ми шукаємо рішення, аби компенсувати втрати, що зазнали компанії, яких торкнулися російські санкції», – сказав Таяні.

За даними джерел Reuters, ЄС може надати європейським компаніям, чиє майно й активи були конфісковані Росією, доступ до частини заморожених коштів Газпрому або інших російських фірм.

Нагадаємо, Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з Росією. Водночас підтвердив, що Італія та Франція підтримуватимуть Україну. Про це повідомляє The Guardian.

«Хоча Російська Федерація вторглася в суверенну країну, і з цієї причини Італія і Франція завжди підтримували і будуть підтримувати Україну, важливо... , щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися відкритими», – зазначив він.

До слова, Італія скаржиться на засилля російської пшениці. Ввезення твердої пшениці з Росії до Італії за рік зросло на рекордні 1164%. Про це повідомила група членів Європарламенту  від партії «Оновлюючи Європу». Парламентарі направили звернення Єврокомісії, у якому уточнили, що країна-агресор неочікувано стала найбільшим постачальником цієї продукції, незважаючи на санкції.

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Теги: міністр санкції Італія партії майно втрати

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