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Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
Протестувальники вимагають скасувати результати виборів та порівнюють Вучича із Путіним
фото з відкритих джерел

Місцеві мітингували проти результатів парламентських виборів та намагалися прорватися в будівлю мерії

Виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці «майданізацією» і заявив про «непоправний» збиток будівлі мерії. Свою заяву він опублікував у Facebook.

«Я сказав, що якщо ми дозволимо собі боротися за політичні цілі за допомогою насильства і повалення держави, то дуже скоро у нас не буде держави. Тепер ви бачите, наскільки правильним був термін «майданізація». Нормальна людина не може це просто «переварити», а тим паче прокоментувати, але я ще раз звертаюся до всіх, хто не думає так само, що якщо ви намагаєтеся прийти до влади шляхом анархії, значить, ви зруйнуєте державу, яка завтра не зможе захистити навіть людей, за яких, на вашу думку, ви маєте боротися», – написав Шапич.

Очільник міста подякував поліції, яка, за його словами, відреагувала максимально толерантно. «Сподіваюся, це останній подібний епізод, бо якщо ні, то нас усіх будуть шантажувати, і неважливо, хто при владі. Виборча воля проявляється на виборах, а в інституції входять законними засобами, а не таким чином», – зазначив Шапич.

Раніше сербська прем'єрка Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді.

Напередодні увечері 24 грудня у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції «Сербія проти насильства». Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александра Вучича. 

Опозиційний альянс «Сербія проти насильства» (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

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Теги: мітинг Сербія протест

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