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Протести у Сербії: президент готує термінове звернення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Протести у Сербії: президент готує термінове звернення
Прихильники коаліції «Сербія проти насильства» ввечері 24 грудня всьоме зібралися перед будівлею Республіканської виборчої комісії
фото з відкритих джерел

Поліція застосовує проти протестувальників сльозогінний газ

У Сербії протестувальники проти фальсифікації виборів намагаються прорватися до будівлі міської ради Белграду. Про це пишуть «Радіо і телебачення Сербії» (RTS) та сербська служба «Радіо Свобода».

Прихильники коаліції «Сербія проти насильства» ввечері 24 грудня всьоме зібралися перед будівлею Республіканської виборчої комісії.

Протести у Сербії: президент готує термінове звернення фото 1

Один із лідерів СпН, Мирослав Алексич, закликав протестувальників йти до міськради та оточити її, а обраних депутатів – зайти всередину.

«Слухайте мене, шахраї, брехуни та злодії, ми спіймали вас на крадіжці. Ви і всі ваші посіпаки підете до в'язниці за крадіжку», – заявив Алексич, звертаючись до «Сербської прогресивної партії» (SNS), яка заявила про перемогу на виборах.

Алексич заявив, що SNS втратила право представляти сербів після виборів 17 грудня, та закликав ЄС «не мовчати і не закривати очі на крадіжку виборів у Сербії».

Поліція у міськраді застосовує проти протестувальників сльозогінний газ.

Президент Сербії Александар Вучич готує термінове звернення до нації на тлі подій у Белграді.

Нагадаємо, після виборів Сербію сколихнули масштабні протести

«Сербська прогресивна партія» відкинула звинувачення у порушеннях під час виборів.

За попередніми результатами голосування, список «Сербської прогресивної партії» набрав 39,3% голосів (49 мандатів), «Сербії проти насильства» – 34,3% (42 мандати).

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що «Сербська прогресивна партія» перемогла на виборах і що у результатах завжди сумніваються «ті, хто програє».

Попередньо, до парламенту пройдуть п’ять партійних коаліцій, яким вдалося подолати прохідний бар’єр у 3 відсотки голосів виборців. Серед них Соціалістична партія Сербії (6 мандатів), ультраправа «Національно-демократична альтернатива» (7 мандатів) та проросійський блок «Ми – голос народу» (6 мандатів).

Нагадаємо, експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко зазначив, що Республіка Сербська – повністю проросійський анклав. І скоріш за все, саме через неї Москва буде діяти, намагаючись розпалити війну на Балканах.

Читайте також: Дострокові вибори в Сербії. Що задумав президент Вучич?

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