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Тренер «Миная» Любенович розповів про ставлення сербів до війни в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тренер «Миная» Любенович розповів про ставлення сербів до війни в Україні
Любенович зазначив, що за перші 10-11 днів, які він мешкав в Ужгороді, не чув жодної сирени
фото: ФК Минай

«Сербський народ дійсно співчуває українцям»

Новий головний тренер футбольного клубу «Минай», який базується в Ужгороді, серб Желько Любенович розповів про ставлення своїх земляків до війни в Україні.

«Те, що зараз в Україні війна, – це велике горе для вашого народу і я це добре розумію. Я – серб і знаю, як це: моя країна також пережила жахливу війну. В нас також забрали частину наших історичних земель. Повірте, сербський народ дійсно співчуває українцям», – заявив Любенович в інтерв'ю «Українському футболу».

Він також зазначив, що за перші 10-11 днів, які він мешкав в Ужгороді, не чув жодної сирени.

«В Ужгороді все добре. Спокійно і є всі умови для комфортної роботи», – наголосив Любенович.

Нагадаємо, Любенович працював тренером-селекціонером луганської «Зорі», а потім був асистентом тренера у складі U19. Також 42-річний фахівець працював у сербському «Железнічарі».

Варто зазначити, що Сербія є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер Сербія війна

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