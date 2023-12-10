Тренер «Миная» Любенович розповів про ставлення сербів до війни в Україні
«Сербський народ дійсно співчуває українцям»
Новий головний тренер футбольного клубу «Минай», який базується в Ужгороді, серб Желько Любенович розповів про ставлення своїх земляків до війни в Україні.
«Те, що зараз в Україні війна, – це велике горе для вашого народу і я це добре розумію. Я – серб і знаю, як це: моя країна також пережила жахливу війну. В нас також забрали частину наших історичних земель. Повірте, сербський народ дійсно співчуває українцям», – заявив Любенович в інтерв'ю «Українському футболу».
Він також зазначив, що за перші 10-11 днів, які він мешкав в Ужгороді, не чув жодної сирени.
«В Ужгороді все добре. Спокійно і є всі умови для комфортної роботи», – наголосив Любенович.
Нагадаємо, Любенович працював тренером-селекціонером луганської «Зорі», а потім був асистентом тренера у складі U19. Також 42-річний фахівець працював у сербському «Железнічарі».
Варто зазначити, що Сербія є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.
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