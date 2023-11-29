У Молдові фермери дали владі останній шанс

Асоціація молдавських фермерів Forța Fermierilor звинувачує уряд у зволіканні з пошуком рішень, які б запобігли банкрутству малих і середніх аграріїв

Зростання напруженості між владою Молдови та фермерами зростає. Ставлення міністра сільського господарства Молдови Володимира Болі до зневірених фермерів безвідповідальне. Про це заявили організатори протесту з асоціації Forța Fermierilor («Сила фермерів»), пише місцеве видання Voceabasarabiei.

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Аграрії домагаються запровадження мораторію на розрахунок штрафів та виділення значних коштів із Національного фонду сільськогосподарського розвитку. Щоб компенсувати низькі ціни на місцеву сільськогосподарську продукцію, що нібито виникли через демпінгову політику України, вони пригнали свою техніку на площу Великих національних зборів. Невдоволені своїм положенням фермери погрожують владі цього тижня продовжити страйк із тракторами на вулицях столиці – Кишинева.

Напередодні у Міністерства сільського господарства мали відбутися чергові консультації з представниками галузі, що пікетують уряд, але зустріч, на якій планувалося обговорювати доступні механізми виходу з кризи, було перенесено.

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«Хоча вся країна чула обіцянку міністра сільського господарства та харчової промисловості, що у понеділок, до 12 години дня, він виступить із відповіддю на вимоги фермерів, сьогодні цього не сталося… Зустріч із керівником установи була призначена на 17:30. Але за годину до зустрічі міністр запропонував перенести зустріч на завтра», – кажуть в асоціації.

Там зазначили, що члени їхньої ради глибоко розчаровані та обурені поведінкою чиновника. «Сила фермерів» наголосила, що протягом року фермери виявляли граничне розуміння та конструктивізм у переговорах з владою, але їхнє терпіння досягло межі.

«Незважаючи на те, що надійшла низка пропозицій про відновлення страйку з сільськогосподарською технікою, більшість ухвалила рішення дати уряду ще один день на виконання вимог фермерів», – попередили аграрії.

Вчора ввечері представники Асоціації Forța Fermierilor направили до Міністерства сільського господарства проект, підготовлений фермерами Положення щодо мораторію на розрахунок штрафів та виділення значних коштів із Національного фонду сільськогосподарського розвитку.

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Нагадаємо, 23 листопада у Кишиневі розпочався масовий протест фермерів, незадоволених підтримкою влади. Тоді прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відмовився зустрічатися з протестуючими фермерами, а міністр сільського господарства Володимир Боля заявив, що їхні вимоги не виконані, оскільки для цього немає економічних можливостей. Пізніше міністр все ж таки повернувся до пропозиції створити робочу антикризову групу, до якої увійдуть представники кількох міністерств та державних підрозділів. Сільгоспвиробники, що протестують, попередили, що залишаться на площі доти, доки не побачать, як працює цей механізм.

Напередодні лідери асоціації «Сила фермерів» звинуватили поліцію в тиску на учасників акції. У їх заяву наголошується, що аграрії приїхали до столиці шукати справедливості, а влада намагається їх «залякати та очорнити». Аграрії вимагали шанобливого ставлення до учасників протесту, закликавши поліцію припинити їм загрожувати арештами та кримінальними справами.

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