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Після виборів Сербію сколихнули масштабні протести (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після виборів Сербію сколихнули масштабні протести (фото, відео)
Перед будинком виборчкому у центрі Белграда зібралися тисячі прихильників опозиційного блоку
фото: Радіо Свобода

Демонстранти закидали будівлю виборчої комісії в Белграді яйцями, помідорами та туалетним папером

У понеділок, 18 грудня, ввечері у Белграді розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла правляча «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Олександра Вучича.

Представники опозиційного блоку «Сербія проти насильства» звернулися до Виборчої комісії з вимогою анулювати результати виборів. Вони стверджують, що перемога СПП стала наслідком фальсифікацій, передає Радіо Свобода.

Перед будинком виборчкому у центрі Белграда зібралися тисячі прихильників опозиційного блоку. Двоє представників «Сербії проти насильства» заявили про початок голодування, яке триватиме доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Демонстранти закидали будівлю виборчої комісії яйцями, помідорами та туалетним папером.

Представники «Сербії проти насильства» заявляють, що вибори у Белграді пройшли з численними порушеннями та що їх результати не відображають виборчу волю громадян.

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фото: Радіо Свобода

«З огляду на те, що понад 40 тисяч осіб без легального проживання були організовано доставлені до Белграда для підтримки списку СПП, що кардинально змінило електоральну волю громадян Белграда, ми вимагаємо скасування виборів», – заявили в опозиційній коаліції.

«Сербська прогресивна партія» відкинула звинувачення у порушеннях під час виборів.

За попередніми результатами голосування, список «Сербської прогресивної партії» набрав 39,3% голосів (49 мандатів), «Сербії проти насильства» – 34,3% (42 мандати).

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що «Сербська прогресивна партія» перемогла на виборах і що у результатах завжди сумніваються «ті, хто програє».

Попередньо, до парламенту пройдуть п’ять партійних коаліцій, яким вдалося подолати прохідний бар’єр у 3 відсотки голосів виборців. Серед них Соціалістична партія Сербії (6 мандатів), ультраправа «Національно-демократична альтернатива» (7 мандатів) та проросійський блок «Ми – голос народу» (6 мандатів).

Нагадаємо, експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко зазначив, що Республіка Сербська – повністю проросійський анклав. І скоріш за все, саме через неї Москва буде діяти, намагаючись розпалити війну на Балканах.

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Теги: Сербія

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