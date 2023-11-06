Дострокові вибори в Сербії. Що задумав президент Вучич?

Дострокові вибори можуть принести неприємний сюрприз, для того, хто їх спровокував?

Майже через півтора місяця Сербія вкотре обиратиме парламент. Це будуть четверті позачергові парламентські вибори за останні 11 років – період, коли при владі в країні перебуває Сербська прогресивна партія (СПП). Разом з парламентськими будуть проводитись й вибори до органів місцевого самоврядування, зокрема й в столиці Белграді.

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Вступаючи в чергову виборчу кампанію, сербський президент і за сумісництвом фактичний керівник СПП Александар Вучич хоче вкотре дати майстер-клас з цементування влади та забезпечити собі простір для маневру на зовнішньополітичні арені, зокрема в питаннях відносин з Косово та введення санкцій проти Росії. Однак ці вибори, особливо місцеві, можуть приховувати для нього неприємний сюрприз – посилення місцевої демократичної опозиції і перетворення її на серйозного політичного опонента, який може кинути виклик абсолютні владі Вучича в країні.

Заради демократії і європейських цінностей

30 жовтня уряд Сербії запропонував президенту Александару Вучичу розпустити парламент і призначити нові парламентські вибори. У заяві уряду зазначено, що проведення нових парламентських виборів за нинішніх обставин забезпечить, серед іншого, «вищий ступінь демократії, зменшення напруги у суспільстві, відмову мови ворожнечі, підтвердження права на вільне висловлення думок і поглядів на певні політичні, економічні та інші питання, а також подальше утвердження європейських цінностей».

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Через день після цього, 1 листопада, Александар Вучич і спікер сербського парламенту Владімір Орлич оголосили проведення в країні позачергових парламентських виборів і виборів в 65 містах і муніципалітетах, включаючи столицю Белград. Оголосивши вибори, які відбудуться 17 грудня 2023 року, президент Сербії розпустив парламент Сербії, який не відпрацював навіть половини свого чотирирічного мандата.

У своєму короткому зверненні Александар Вучич побажав громадянам «щасливих виборів» і зазначив, що країна живе «у складний для всього світу час, у час глобальних викликів і в якому необхідно, щоб усі були єдині у боротьбі за збереження національних і державних інтересів». «Для Сербії дуже важливо зберегти мир, стабільність, показати всім демократію, і я б сказав, що ця кампанія є можливістю представити громадянам у цивілізований спосіб різні ідеї, програми, політику, які повинні конкурувати, але які ні на мить не загрожуватимуть нашим життєво важливим національним інтересам», – сказав сербський президент.

Навіщо сербському президенту нові вибори

На перший погляд, нагальних причин для розпуску парламенту і призначення дострокових виборів у Вучича не було. Його СПП разом із партнерами з коаліції мали стабільну більшість у сербському парламенті та багатьох муніципалітетах і могли ухвалювати будь-які потрібні йому рішення.

Однак, це лише на перший погляд. Насправді є кілька причин, чому сербський президент вирішив йти на позачергові вибори при наявності у нього всієї повноти влади в країні.

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По-перше, це непроста ситуація всередині самої СПП. Є немало свідчень того, що її рядах існують серйозні внутрішні протиріччя і навіть паніка щодо можливих результатів виборів. Є навіть оцінки, що громадська підтримка партії стрімко падає. Тому йдучи на нові вибори сербський президент хоче зупинити ці тенденції. Укріплення влади за рахунок дострокових парламентських виборів не є для нього чимось новим. Вучич користується таким способом протягом усіх останніх 11 років перебування його партії при владі. Так, наприклад, парламентські вибори в Сербії проводились в 2012-му, 2014-му, 2016-му, 2020-му, 2022-му і тепер – в 2023-му році. З них лише в 2012-му і 2020-му роках вибори були черговими. Всі решта – позачергові. Така де-факто перманентна виборча кампанія послаблює його опонентів, насамперед з демократичної опозиції, і дозволяє йому задавати політичний темп в країні.

Призначаючи вибори у короткі строки Вучич прагне завадити демократичній опозиції якісно підготуватись до них Фото: AP

По-друге, проведення нових виборів дають сербському президенту простір для маневру перед Заходом, зокрема для переконання його в тому, що чинний уряд (який діятиме до обрання нового, але без діючого парламенту і мандата приймати важливі рішення) не може вводити санкції проти іноземних держав, а також ухвалювати обов'язкові рішення щодо Косово. Іншими словами, організовуючи нові парламентські вибори, Александар Вучич таким чином хоче затягнути реалізацію Сербією зобов’язань щодо нормалізації відносин з Косово і введення санкцій проти Росії.

До речі, через вищевказаний зовнішньополітичний фактор, вибори у грудні можуть бути не останніми у сербській виборчій каруселі. Існує також ймовірність проведення повторних парламентських виборів наприкінці весни наступного року. Офіційним приводом до них може бути нібито нездатність СПП і Соціалістичної партії Сербії (нинішнього головного партнера СПП в урядовій коаліції) сформувати уряд через певні технічні порушення або політичні причини. Насправді ж ідея такого кроку полягатиме в тому, щоб зберегти чинний уряд (з обмеженими повноваженнями) до жовтня-листопада 2024 року і дочекатись результатів президентських виборів у США (розраховуючи на перемогу Дональда Трампа) і виборів до Європарламенту.

Призначення ж виборів всього через півтора місяця має на меті завадити демократичній опозиції якісно підготуватись до них – сформулювати власну чітку виборчу програму і стратегію. Натомість, як вже зазначалось, Александар Вучич і його СПП всі останні 11 років перебувають у постійній виборчій кампанії і вони завжди готові до виборів у такий короткий термін.

Шанс для демократичної опозиції?

Попри вищевказані політичні хитрощі сербського президента, місцева демократична опозиція серйозно налаштована дати йому бій цього разу. Принаймні на місцевому рівні. Опозиція нарешті об’єдналась в одну коаліцію, яка отримала назву «Сербія проти насильства» і розглядає Белград як одну своїх пріоритетних цілей на майбутніх виборах, вважаючи, що перемога в столиці стане для неї плацдармом для посилення власних позицій в країні і буде початком кінця абсолютного правління Александара Вучича. Для розуміння важливості виборів у сербській столиці слід просто нагадати, що вони є третіми за важливістю виборами в Сербії після парламентських і президентських

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У середині жовтня однією з найавторитетніших неурядових організацій Сербії, яка займається питаннями демократизації та верховенства права, – CRTA, було проведено опитування громадської думки щодо підтримки політичних сил. Відповідно до отриманих результатів, за коаліцію «Сербія проти насильства» на національному рівні проголосувало б 41% громадян, а за коаліцію провладних партій, очолювану Александаром Вучичем – 49%. Що стосується виборів у Белграді, то провладні партії отримали б 38%, а об’єднана демократична опозиція – 51%.

Соціологи вже свідчать: на виборах у столиці Сербії лідирує опозиційна коаліція «Сербія проти насильства» фото: radiosvoboda.org

В офісі Національного демократичного інституту в Сербії, який теж проводив своє опитування, відмічають, що хоча шансів на перемогу на національному рівні у демократичної опозиції немає, вона має хороші шанси в Белграді.

З огляду на вищевказані результати опитування громадської думки, можна припустити, що з великою часткою ймовірності СПП переможе на майбутніх парламентських виборах. При цьому важливим є те, якою саме буде ця перемога. Якщо вона не буде переконливою (як показують ті ж результати соцопитування), а демократична опозиція покаже хороші результати і, крім того, переможе у Белграді та сформує там владу (вона має шанс зробити це навіть без підтримки деяких правих партій), це може бути серйозним сигналом, що крига абсолютної влади Александара Вучича в Сербії починає скресати. Володіючи ресурсами та будучи більше видимою публічно, демократична опозиція може стати для сербського президента серйозним політичним опонентом. Крім того, успіх опозиції в Белграді і відносно хороший її результат на національному рівні може закласти основи для важливих позитивних змін як всередині країни, так і в її зовнішньополітичній орієнтації.

Ігор Федик, для «Главкома»