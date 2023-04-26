Ордер на арешт Путіна: ПАР передумала виходити з договору про суд у Гаазі

Південна Африка не планує виходити з договору про Міжнародний кримінальний суд заради Путіна

Канцелярія президента ПАР Сиріла Рамафоси поширила заяву, що країна не планує виходити з Римського статуту про започаткування та процедуру Міжнародного кримінального суду, всупереч зауваженням самого глави держави раніше у вівторок. Про це повідомляє BBC з посиланням на AFP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити і російського президента. Південна Африка визнає юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Володимира Путіна, і тому формально зобов'язана буде виконати цей ордер (втім жодних санкцій за його недотримання не передбачено).

У канцелярії стверджують, що у правлячій партії «Африканський національний конгрес» (АНК) невірно висловились. «Президентство бажає пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту... Це роз'яснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК», – йдеться у комюніке, випущеному вже пізно вночі за місцевим часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Зазначимо, що ПАР з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилася засудити дії Росії, заявивши, що хоче залишатися нейтральною і віддає перевагу діалогу, щоб припинити війну.

Раніше повідомлялося, що керівництво Південноафриканської Республіки збирається провести консультації з Росією щодо міжнародного ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.