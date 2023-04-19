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Путін зізнався, чому і до кого їздив в Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін зізнався, чому і до кого їздив в Україну
фото з відкритих джерел

Путін не хотів відволікати від місць розташування підрозділів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що особисто відвідав штаби у зоні так  званої росіянами  «спецоперації» у Херсонській області та  «ЛНР», щоб не відривати військових від справ. Про це російський диктатор повідомив на засіданні з урядовцями, трансляція якого ведеться в Telegram-каналі Кремля.

Путін пояснив, що метою поїздки нібито була зустріч із російськими військовими, яких він не хотів відволікати від місць розташування підрозділів, які перебувають під їх командуванням. «Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці», – наголосив глава держави.

Раніше рупор президента Дмитро Пєсков розповів, що воєначальники до останніх хвилин не знали про поїздку Путіна до штабів «Схід» та «Дніпро». За його словами, візит глави держави до «ЛНР» та Херсонської області не готувався заздалегідь, а військове керівництво запрошували на нараду з російським лідером з відеоконференцзв'язку.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирішив не їхати до Туреччини на церемонію завантаження ядерного палива на АЕС «Аккую». У заході, який пройде 27 квітня, Путін візьме участь по відеозв'язку, розповів каналу TRT Haber турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Теги: путін Дніпро Telegram президент диктатор Дмитро Пєсков

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