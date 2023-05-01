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«Доведеться заарештувати». Влада ПАР звернулася до Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Доведеться заарештувати». Влада ПАР звернулася до Путіна
Російський диктатор Путін не зможе відвідати самміт БРІКС, тому що його одразу візьмуть під варту
фото з відкритих джерел

У Південній Африці думають запросити диктатора Путіна на саміт через Zoom, щоб не довелося його арештовувати

Влада Південно-Африканської республіки намагається переконати Кремль відмовитися від можливого візиту диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС улітку через ордер на арешт. Про це повідомляє південноафриканcька газета The Sunday Times, посилаючись на високопосадовців. 

За словами співрозмовників видання, Преторія веде переговори з Москвою та пропонує Путіну взяти участь у саміті БРІКС через відеозв'язок. Інакше владі ПАР доведеться заарештувати главу Кремля на підставі рішення Міжнародного кримінального суду.

«У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», – сказав представник уряду.

БРІКС («Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР»)група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.

Як пише Sunday Times, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віцепрезидентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт російського диктатора.

За даними джерел, цей комітет не зможе знайти «жодних варіантів, які б дозволили Путіну приїхати». Вони заявили газеті, що «єдиний варіант, який у нас є, це участь Путіна у саміті за допомогою Teams або Zoom з Москви».

Зазначимо, що ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Проте згодом це рішення скасували

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: Південно-Африканська республіка БРІКС путін саміт

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