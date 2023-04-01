Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу

Митрополит Павло перебуватиме під домашнім арештом два місяці

Митрополиту Московського патріархату заборонили звертатися до вірян

Суд призначив настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про те, що митрополит Павло перебуватиме під домашнім арештом із використанням електронного браслета, повідомляє також ТСН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської Лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря», – заявив прокурор і попросив суд помістити священика на 2 місяці під домашній арешт з носіння браслета.

Священик УПЦ (МП) повернувся до суду після обстеження у лікарні, йому зачитали підозру.

Павла обвинувачують у порушенні рівноправності громадян і виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) на засідання 1 квітня о 18:30, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні поскаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

Будь ласка, читайте текст після реклами

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.