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Росія почала примусову мобілізацію місцевого населення на Запорізькій області

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія почала примусову мобілізацію місцевого населення на Запорізькій області
фото з відкритих джерел

Окупанти змушують місцевих мешканців укладати контракти з армією ворога

Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти змушують місцевих мешканців укладати контракти з армією ворога.

«Мобілізація на тимчасово окупованій території Запорізької області вже розпочалася. На всіх підприємствах здійснюється військовий облік, і їм доводять до відома наших мешканців, щоб вони укладали контракти», – заявив Федоров.

Зараз росіяни організували набір на контрактну службу у Мелітополі, Бердянську та інших тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області – в Якимівці, Токмаку, Приморську, Приазовському.

Він розповів, що окупаційна влада розсилає SMS-повідомлення із пропозицією долучитися до військ країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України.

До слова, окупанти посилюють «третю лінію» оборони в Запоріжжі.

Теги: росіяни Іван Федоров населення влада мобілізація окупанти росія

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