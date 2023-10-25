«Бавовна» у Брянську: окупанти заявили про атаку безпілотників

Росіяни повідомили про знищення чотирьох нібито українських безпілотників

У ніч на 25 жовтня над Брянською областю Росії було знищено чотири безпілотники. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, «припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА».

«Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ міністерства оборони РФ», – написав російський губернатор.

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Він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Проте вказує, що оперативні служби працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що вночі у російському Брянську пролунала серія гучних вибухів. Очевидці повідомляють, що у різних районах міста було чути до десяти вибухів, які нібито пов'язують із роботою ППО.

Увечері 24 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи.