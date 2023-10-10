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Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня

Росія, ймовірно, планує відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
Західні ЗМІ 9 жовтня повідомляли про наказ керівництва Держдуми РФ до комітету з міжнародних справ, в якому вони дають депутатам час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору.

Також російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

«Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, з метою початку переговорів, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним», – зазначили в ISW.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 50/245 і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою Договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою. Держави, що є сторонами Договору, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки Договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

Як повідомлялося, на найближчому засіданні Ради Держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. 

Нагадаємо, в умовах зростання напруженості головна стратегічна мета президента Росії Володимира Путіна – почати гібридну агресію проти НАТО там, де Альянс має найслабші позиції. Останні місяці показали, що через провал в Україні Кремль змінив стратегію і тепер робить ставку на послаблення і розвал НАТО.

Як відомо, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році. На утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).

До слова, Путін виступив із новими цинічними заявами про війну в Україні.

Теги: росія ядерна зброя путін

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