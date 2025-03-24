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У Саудівській Аравії завершились переговори США та Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Саудівській Аравії завершились переговори США та Росії
Зустріч делегацій США та РФ проходила у закритому режимі
фото: Суспільне

Зустріч двох країн тривала більше 12 годин

У Саудівській Аравії завершились переговори США та Росії. Метою зустрічі було досягнення припинення вогню в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що зустріч делегацій Росії та США в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, завершилася після понад 12 годин переговорів. 

Повідомляється, що завтра, 25 березня, США та Росія розповсюдять спільну заяву за підсумками проведених перемовин. 

Нагадаємо, зустріч делегацій проходить у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Джерело Reuters повідомило, що американську сторону на переговорах із російськими представниками в Ер-Ріяді очолюють Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Росію на переговорах представляє Григорій Карасін, колишній дипломат, нині голова комітету у закордонних справах Ради Федерації, і Сергій Беседа, радник директора Федеральної служби безпеки.

Делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство.

Також у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді відбулася зустріч української та американської делегацій. 

Як повідомлялося, делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Теги: росія Чорне море США Саудівська Аравія переговори перемир'я

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