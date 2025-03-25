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У США сенатори закликали адміністрацію Трампа передати заморожені активи РФ Україні – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США сенатори закликали адміністрацію Трампа передати заморожені активи РФ Україні – Reuters
Група сенаторів від обох партій хоче, аби Трамп передав російські активи Україні
фото: Reuters

Парламентарі також цікавляться, чи розглядає Білий дім можливість використання цих активів як важіль у переговорах із Москвою

У США група сенаторів від обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні понад 300 млрд доларів конфіскованих російських активів. Досі Білий дім використовував лише відсотки з цих коштів для фінансової допомоги Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сенатори-республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн надіслали лист державному секретарю США Марко Рубіо. У документі вони запитують, чи готова адміністрація використати всі доступні фінансові механізми, щоб посилити тиск на Росію та змусити її припинити війну.

Парламентарі також цікавляться, чи розглядає Білий дім можливість використання цих активів як важіль у переговорах із Москвою.

За даними Reuters, цей лист є рідкісним прикладом публічного тиску високопоставлених республіканців на адміністрацію Трампа, закликаючи її зайняти жорсткішу позицію щодо Росії. Видання зазначає, що раніше проукраїнські республіканці в Конгресі США утримувалися від критики після зміни підходу Трампа до відносин з Кремлем.

Лист було відправлено напередодні нових переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії щодо можливого припинення вогню на морі між РФ та Україною.

Американські сенатори також запитують, чи має адміністрація Трампа намір розробити стратегію щодо залучення Європейського Союзу, країн G7 та інших союзників до передачі російських активів для підтримки України. Вони також цікавляться, чи підтримає Білий дім використання заморожених російських коштів для закупівлі оборонного обладнання для Києва.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ США та європейські країни заблокували російські суверенні активи на суму 300-350 млрд доларів, серед яких державні облігації, що зберігаються в європейських фінансових установах.

Західні чиновники наразі погодилися використовувати лише відсотки від цих коштів для надання кредитів Україні, щоб уникнути юридичних ризиків. Однак у Конгресі США неодноразово закликали повністю передати конфісковані активи на відбудову країни.

Москва розглядає такі дії як «пограбування». Водночас західні ЗМІ повідомляли, що РФ може погодитися на використання заморожених активів для відновлення України, але лише за умови, що частина цих коштів буде спрямована на території, окуповані російськими військами.

Раніше, у 2024 році, Конгрес США ухвалив «Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», який дозволяє американському президенту передавати Україні конфісковані в США російські активи. Закон було підписано колишнім президентом Джо Байденом у квітні минулого року.

Нагадаємо, РФ на переговорах зі США вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Теги: гроші росія Україна Сенат США США Марко Рубіо закон

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