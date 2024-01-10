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Скільки відсотків росіян підтримують війну в Україні: результати опитування

Христина Петренко
glavcom.ua
Скільки відсотків росіян підтримують війну в Україні: результати опитування
Бльшість росіян планує проголосувати за Путіна на президентських виборах у березні цього року
фото ілюстративне

Американські соціологи провели телефонне опитування у Російській Федерації та окупованому Росією Криму

Національний центр дослідження громадської думки Чиказького університету оприлюднив нове дослідження, яке демонструє, що більшість росіян (63%) підтримують дії своєї країни в Україні, названі російським урядом «спеціальною військовою операцією» (СВО). 64% розцінюють війну як «цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом».

Проте 34% респондентів стурбовані переростанням війни в пряму конфронтацію з НАТО. Серед тих, хто підтримує так зване СВО, 19% головним обґрунтуванням називають захист країни від Сполучених Штатів і НАТО.

Опитування показало, що 67% учасників схвалюють зовнішню політику Володимира Путіна, 58% схвалюють внутрішню політику, а 66% планують проголосувати за Путіна на президентських виборах у березні цього року.

Корупція та стан економіки є основними національними проблемами, причому 55% висловили стурбованість обома проблемами. 65% тих, хто повідомляє про погіршення свого економічного становища, звинувачують у цьому зростання цін. Але 76% кажуть, що на них не вплинуло обмеження можливостей подорожувати за кордон унаслідок війни.

Американські соціологи опитали 1046 дорослих росіян у Російській Федерації та окупованому Росією Криму, використовуючи дані російських операторів мобільного зв'язку.

Тим часом у сусідній Румунії цьогоріч пройдуть чотири виборчі кампанії. Електоральний період розпочнеться із виборів до Європейського парламенту у червні, восени заплановані парламентські та місцеві вибори, а у кінці року румуни обиратимуть нового президента. Головні румунські політсили симпатизують Києву. Але «партії Путіна» набирають підтримку.

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Теги: вибори партії українці кордон росіяни путін соцопитування

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