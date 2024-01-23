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Голодування колишного очільника МВС: польські лікарі ухвалили спірне рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голодування колишного очільника МВС: польські лікарі ухвалили спірне рішення
Маріуша Камінського мають примусово годувати
фото: Сейм Республіки Польща

Колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського годуватимуть за допомогою зонда, введеного через ніс

Колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, який оголосив у в'язниці голодування, годуватимуть примусово, заявив його син. Як пишуть польські ЗМІ, стан чиновника різко погіршився через хронічні захворювання. Зокрема колишній чиновник страждає від діабету та захворювань серцево-судинної системи. Наразі він перебуває у лікарні.

«Терміново! Ми щойно отримали інформацію, що процедура примусового годування буде реалізована до обіду», – повідомив у соцмережах син Маріуша Камінського Кацпер Камінський. Він додав, що обраний спосіб годування суперечить бажанню його батька, нібито через його політичні погляди, пише polsatnews.pl.

За словами Кацпера Камінського, лікар мав повідомити його батькові, що був обраний «найгуманніший метод». Політика  годуватимуть за допомогою зонда, введеного через ніс, «хоча він погодився на годування через крапельницю», – пояснив син.

Зазначається, що Камінський оголосив голодування два тижні тому. Лікарі вирішили розпочати примусове годування колишнього чиновника. У свою чергу радник президента Польщі Блажій Побожі стверджує, що наразі жодних загроз для життя Каміньського немає, однак його стан викликає занепокоєння адміністрації глави держави. В інтерв'ю телеканалу Telewizija Trwam він назвав стан колишнього міністра «серйозним».

«Стан міністра серйозний. У мене інформація, що загрози для життя немає, але сам факт, що його перевезли, є доказом того, що ситуація справді драматична», – розповів Побожі.

Колишнього міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мачу Вонсіка затримали після прибуття до резиденції президента країни Анджея Дуди. Вісім років тому чиновників було засуджено до 3,5 років позбавлення волі за перевищення посадових повноважень. Сам Дуда пізніше помилував їх, порушивши цим встановлений законодавством порядок.

За даними журналістів, Камінський, який очолював CBA у 2007 році, намагався тоді довести, що тодішній віцепремʼєр Польщі Анджей Леппер брав хабарі за допомогу в дезактивації (усунення радіоактивних або бойових хімічних речовин) земельної ділянки в одному з воєводств Польщі, проте це не підтвердилося. У 2015 році Анджей Дуда помилував їх та ще двох працівників СВА, після цього справу закрили. Після помилування Маріуш Каміньський став міністром внутрішніх справ Польщі. Депутати Сейму від колишньої провладної партії «Право і справедливість» вважають вирок Камінському та Вонсіку незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування.

У 2015 році Камінський та Вонсік були визнані винними у скоєних у 2007 році махінаціях із земельними ділянками та корупції. У 2015 році рішенням президента Дуди їх помилували. Наприкінці 2023 року у тій самій справі їх засудили до двох років ув'язнення і позбавили депутатського статусу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розпочинає процедуру помилування колишнього голови МВС країни Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсика. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідну заяву Дуда зробив під час телевізійного звернення, поруч із ним перебували дружини цих двох ув'язнених. За даними агентства, президент Польщі висловив сподівання, що помилування допоможе «пом'якшити напруженість», що виникла в Польщі. Повідомлень про те, як ставляться до таких намірів в уряді Польщі, поки що не надходило.

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Теги: Польща лікар політика чиновник Анджей Дуда голодування президент вирок помилування

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