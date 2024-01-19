Як Кремль переклав відповідальність за свій ядерний шантаж на Захід

Медведєв востаннє лякав ядерною війною лише тиждень тому, 11 січня

Очільник МЗС РФ Лавров 18 січня розповідав, що «Путін жодного разу не погрожував ядерною бомбою, а робили це виключно західні політики». Хоча той же наказ Путіна про приведення ядерних сил у повну боєготовність в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну – красномовніший за будь-які слова.

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До того ж у нього повно відмороженої пропагандистської обслуги, починаючи з Медведєва, який востаннє лякав ядерною війною лише тиждень тому, 11 січня. (А всього від початку повномасштабного вторгнення – понад півсотні разів).

Можна згадати і особисті заяви Путіна: «нам непотрібний світ, де немає Росії»; «у разі ядерної війни ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть»; «хрін їм» (на пропозицію про переговори про скорочення ядерної зброї). Тому чергова брехня голови МЗС РФ в цьому сенсі навіть не цікава.

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Іронія лавровської роботи в тому, що в той час, коли він виголошував свої брехливі антиядерні тези, стало відомо, що лідер партії «Справедлива Росія» Міронов (який крім всього займається депортацією маленьких українців до своєї родини) образився на журналістів BILD і написав їм листа, у якому пригрозив саме ядерним ударом.

Лист став відповіддю на нещодавню статтю видання про те, що Бундесвер опрацьовує сценарій підготовки війни НАТО з РФ, якщо та спровокує конфлікт у країнах Балтії. Одному з авторів статті Юліану Репке і надійшов лист від Міронова з красномовним початком: «Калінінградська область як «червона кнопка» у протистоянні Росії та НАТО».

«Будь-яка спроба блокувати чи навіть атакувати Калінінградську область неминуче призведе до військового зіткнення з Росією… Будучи ядерною державою, вона використовуватиме всі доступні сили та засоби для захисту своєї території», – погрожував у листі німцям Міронов.