Парад на 9 травня: Путін показав, чим залякуватиме
Росіяни планують похвалитися на параді 125 одиницями озброєння та військової техніки
У параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участь понад десять тисяч осіб, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії військового відомства у середу. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Почнемо розгляд питання про хід підготовки до військового параду на Червоній площі, присвяченого 78-м роковинам Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У ньому візьмуть участь понад 10 тисяч осіб, а також 125 одиниць озброєння та військової техніки», – сказав Шойгу.
Він повідомив, що всього цього року військові паради відбудуться у 28 російських містах.
«У них буде задіяно понад 55 тисяч осіб, близько тисячі двохсот одиниць озброєння та військової техніки», – заявив Шойгу.
Минулого року 9 травня росіяни нарешті дізналися з екранів телевізорів правду. Тоді хакери пустили замість програми передач один і той же текст, присвячений «спецоперації», яку Володимир Путін проводить проти України.
«На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть. Ні війні», – повідомили російським обивателям хакери.
Нагадаємо, що минулого року російські окупанти замість параду до Дня перемоги розгорнули у Маріуполі 300-метрову георгіївську стрічку та запалили «вічний вогонь».
До слова, на минуле 9 травня російські лідери хотіли подарувати росіянам чергову «перемогу». Проте Кремль визнав провал свого плану по захопленню України – і зазнає провалу дотепер.
Коментарі — 0