Росіяни знову здивувують «пабєдобєсієм» на День перемоги

Росіяни планують похвалитися на параді 125 одиницями озброєння та військової техніки

У параді 9 травня на Червоній площі візьмуть участь понад десять тисяч осіб, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії військового відомства у середу. Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Почнемо розгляд питання про хід підготовки до військового параду на Червоній площі, присвяченого 78-м роковинам Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У ньому візьмуть участь понад 10 тисяч осіб, а також 125 одиниць озброєння та військової техніки», – сказав Шойгу.

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Він повідомив, що всього цього року військові паради відбудуться у 28 російських містах.

«У них буде задіяно понад 55 тисяч осіб, близько тисячі двохсот одиниць озброєння та військової техніки», – заявив Шойгу.

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Минулого року 9 травня росіяни нарешті дізналися з екранів телевізорів правду. Тоді хакери пустили замість програми передач один і той же текст, присвячений «спецоперації», яку Володимир Путін проводить проти України.

«На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть. Ні війні», – повідомили російським обивателям хакери.

Нагадаємо, що минулого року російські окупанти замість параду до Дня перемоги розгорнули у Маріуполі 300-метрову георгіївську стрічку та запалили «вічний вогонь».

До слова, на минуле 9 травня російські лідери хотіли подарувати росіянам чергову «перемогу». Проте Кремль визнав провал свого плану по захопленню України – і зазнає провалу дотепер.