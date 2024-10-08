Грузія втратить 121 млн євро через «відхід від демократичних стандартів»

Європейська комісія заморозила кошти Грузії через ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу»

Грузія втратить понад 120 млн євро допомоги через «відхід від демократичних стандартів» та прийняття закону про «іноагентів». Про це повідомляє «Ехо Кавказу» з посиланням на Європейську комісію.

Зокрема, виділення Грузії 121 млн євро заморозили/перерозподілили у червні 2024 року. При цьому не вказується, на які проєкт та напрями хотіли виділити кошти.

Причиною цьому стало, зокрема, ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу». Його у Єврокомісії назвали «спрямованим проти грузинського громадянського суспільства та ЗМІ».

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Також голова парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди».

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Раніше почесний голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її «братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів».