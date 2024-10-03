Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
Голова парламенту Грузії вважає, що ЛГБТ є «тимчасовою ідеєю та ідеологією»
фото з відкритих джерел

Папуашвілі підписав закон «Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх»

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди». Раніше його відмовилася затверджувати президент країни Саломе Зурабішвілі. Про це йдеться у відповідному дописі Папуашвілі в Facebook.

«Сьогодні, згідно з Конституцією Грузії, я підписую закон «Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх», підписувати який відмовилася Саломе Зурабішвілі.

Як зазначив спікер грузинського парламенту, закон «не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології».

«Він ґрунтується на здоровій думці, історичному досвіді та християнських, грузинських і європейських цінностях, які віками зміцнювалися», – зазначено в публікації.

Як відомо, 27 червня грузинський парламент у першому читанні затвердив законопроєкт про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», а разом із ним поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти. 4 вересня їх ухвалили в другому читанні.

Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті у листі до спікера парламенту Грузії закликав відмовитися від ухвалення законопроєкту «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», який створює законодавче підґрунтя для дискримінації ЛГБТ та суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Раніше повідомлялося, що процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Натомість депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

До слова, 17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про «сімейні цінності та захист неповнолітніх. Законопроєкт підтримали 84 депутати.

Теги: ЛГБТ Грузія закон парламент Саломе Зурабішвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров прагне, щоб Трамп скасував закон України про мову та про автокефалію української православної церкви
Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони
29 вересня, 14:35
Чому Грузія заграє з Росією через 31 рік після поразки в Абхазії?
Чому Грузія обирає загравання з Росією
27 вересня, 09:03
Швейцарія йде на поступки для працевлашутвання українців
Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: подробиці
24 вересня, 04:30
Сейм Латвії заборонив російську мову в банкоматах
Сейм Латвії заборонив російську мову в банкоматах
20 вересня, 06:55
Ясько заявила, що не їздить в Грузію до Саакашвілі
«Я більше до Грузії не їжджу». Депутатка, яка має спільну із Саакашвілі дитину, зробила заяву
19 вересня, 15:30
Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків
Нардепка повідомила, коли почнеться підвищення податків у разі ухвалення закону
17 вересня, 19:17
Грузинський проєкт фактично повторює аналогічні уже ухвалені російські закони про заборону пропаганди ЛГБТ
Рада Європи закликала Грузію утриматися від ухвалення закону про «сімейні цінності»
11 вересня, 03:41
Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак
Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot
5 вересня, 18:17
Суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу щодо адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
3 вересня, 14:15

Політика

Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
Окупанти стратили 16 українських військових: Держдеп США відреагував
Окупанти стратили 16 українських військових: Держдеп США відреагував
Естонія вивчає можливість відправки військових до України, але є нюанс
Естонія вивчає можливість відправки військових до України, але є нюанс
Протидія Росії та Китаю в Арктиці: Канада та Північна Європа об'єднують зусилля
Протидія Росії та Китаю в Арктиці: Канада та Північна Європа об'єднують зусилля
Війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою
Війна на Близькому Сході: Китай звернувся до ООН з вимогою
США побачили в плані перемоги Зеленського «продуктивні кроки»
США побачили в плані перемоги Зеленського «продуктивні кроки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3148
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
2163
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
1171
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
1083
НАТО в обмін на території?

Новини

Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua