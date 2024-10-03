Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»

Голова парламенту Грузії вважає, що ЛГБТ є «тимчасовою ідеєю та ідеологією»

Папуашвілі підписав закон «Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх»

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди». Раніше його відмовилася затверджувати президент країни Саломе Зурабішвілі. Про це йдеться у відповідному дописі Папуашвілі в Facebook.

«Сьогодні, згідно з Конституцією Грузії, я підписую закон «Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх», підписувати який відмовилася Саломе Зурабішвілі.

Як зазначив спікер грузинського парламенту, закон «не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології».

«Він ґрунтується на здоровій думці, історичному досвіді та християнських, грузинських і європейських цінностях, які віками зміцнювалися», – зазначено в публікації.

Як відомо, 27 червня грузинський парламент у першому читанні затвердив законопроєкт про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», а разом із ним поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти. 4 вересня їх ухвалили в другому читанні.

Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті у листі до спікера парламенту Грузії закликав відмовитися від ухвалення законопроєкту «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», який створює законодавче підґрунтя для дискримінації ЛГБТ та суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Раніше повідомлялося, що процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Натомість депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

До слова, 17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про «сімейні цінності та захист неповнолітніх. Законопроєкт підтримали 84 депутати.