Пентагон назвав умову для початку тренувань українських пілотів на F-16

Спочатку пілоти пройдуть мовні курси

Підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона підкреслила, що мовна підготовка є ключовим етапом, оскільки для навчання на F-16 пілоти повинні володіти англійською мовою.

«Щойно пілоти пройдуть мовний курс і будуть готові, ми негайно розпочнемо основне навчання на винищувачах», – зазначила Сінгх.

На цей момент точні часові рамки початку навчань українських пілотів на F-16 ще не оголошені.

Нагадаємо, винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки.