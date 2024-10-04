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Пентагон назвав умову для початку тренувань українських пілотів на F-16

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пентагон назвав умову для початку тренувань українських пілотів на F-16
одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США
фото з відкритих джерел

Спочатку пілоти пройдуть мовні курси

Підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. 

Вона підкреслила, що мовна підготовка є ключовим етапом, оскільки для навчання на F-16 пілоти повинні володіти англійською мовою.

«Щойно пілоти пройдуть мовний курс і будуть готові, ми негайно розпочнемо основне навчання на винищувачах», – зазначила Сінгх.

На цей момент точні часові рамки початку навчань українських пілотів на F-16 ще не оголошені.

Нагадаємо, винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки.

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Теги: навчання США пілот F-16

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