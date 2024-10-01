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Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW
Мішустін в Ірані домовляється про посилення співпраці
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Ірану

У понеділок, 30 вересня, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Ірану з метою зміцнення економічної співпраці між країнами. Про це повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Як розповіли журналісти, Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і висловив сподівання, що Росія та Іран підпишуть масштабну угоду про стратегічне співробітництво на саміті БРІКС, який відбудеться 22-24 жовтня в Казані (Татарстан).

Крім того, він провів зустріч з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Резою Арефом, де обговорювалися можливості російських інвестицій у різні галузі Ірану. Також Мішустін мав перемовини з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.

За словами посла Ірану в Росії Казема Джалалі, головною метою візиту є розвиток торговельно-економічних зв'язків між країнами.

Як кажуть в ISW, російські та іранські посадовці вважають посилення економічної та фінансової співпраці важливою частиною загального зміцнення відносин між двома країнами.

Відносини між Іраном і Росією 


За останні роки значно зміцніли, особливо на тлі спільних інтересів у сфері безпеки, енергетики та геополітики. Ці дві країни мають спільні цілі в регіоні, включаючи прагнення обмежити вплив західних держав, таких як США, а також розширити свій вплив на Близькому Сході та в Центральній Азії.

З початком повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Іран став важливим союзником Москви. Одним із ключових аспектів цієї підтримки є постачання Іраном військової техніки, зокрема безпілотників. Іранські дрони, такі як Shahed-136, використовуються Росією для атак на українську інфраструктуру, зокрема на енергетичні об’єкти. Ці дрони завдають значної шкоди цивільним об'єктам і є частиною стратегії Росії щодо знищення критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW заявили, що Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки її вторгнення в Україну. В обмін Тегеран сподівається отримати російські винищувачі Су-35. 

До слова, раніше речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Іран не є частиною російсько-української війни та виступає за її політичне врегулювання. Ця заява була зроблена у відповідь на запитання про можливу передачу Росії іранських балістичних ракет для війни проти України. 

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо «інші сторони будуть готові».

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Теги: росія міністр БРІКС Михайло Мішустін Іран

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