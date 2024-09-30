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«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії
Боррель закликав ЄС дозволити бити по РФ
фото з відкритих джерел

Світові лідери поки не можуть дійти згоди у питанні надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель нещодавно зробив гучну заяву, що Західні країни мають дозволити українським військовим використовувати передану їм зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. 

За словами Борреля, така стратегія допоможе Україні ефективніше захищати свою територію та протидіяти агресії Кремля. Він підкреслив, що попередні обіцянки Заходу про повну підтримку України повинні бути виконані, навіть якщо це означатиме збільшення ризиків для країн НАТО.

«Я повторив заклик дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по аеропортах та пускових майданчиках на території Росії. Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом», – розповів Боррель.

Однак, попри такі сміливі заяви, згоди серед західних союзників щодо цього питання наразі немає. Частина країн побоюється, що подібні удари можуть викликати ескалацію конфлікту і спровокувати Росію на більш агресивні дії. Також деякі західні лідери висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків для регіональної безпеки та глобальної стабільності, якщо Україна розпочне активні удари по російській території з використанням передової зброї, наданої Заходом.

Боррель, у свою чергу, нагадав, що обіцянка Заходу надавати Україні «стільки підтримки, скільки буде потрібно» включає й можливість застосування зброї у відповідь на агресивні дії Росії. Він підкреслив, що Україна має повне право на самооборону і що для цього їй потрібні всі доступні засоби, навіть якщо це стосується території держави-агресора.

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США.

До слова, Боррель заявив, що скасування обмежень на використання західної зброї, що постачається країнами ЄС в Україну для захисту від російської агресії, залишатиметься компетенцією національних урядів країн ЄС. 

Раніше стало відомо, що високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, які пролунали під час передвиборчої кампанії в США, про недостатню участь Європи в допомозі Україні. Він підкреслив, що Європейський Союз є ключовим партнером у підтримці України. 

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Теги: Україна Європейський союз Боррель війна Європа росія

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