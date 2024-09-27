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Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 947-й день повномасштабної війни в Україні
фот: 37 окрема бригада морської піхоти

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці 27 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько  649170 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
  • артилерійських систем  – 18678 (+58) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16031 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)
Втрати ворога у війні станом на 27 вересня 2024 року і
Втрати ворога у війні станом на 27 вересня 2024 року і
нфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 вересня

  • У Чорному морі три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 27 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 27 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 947-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати россия росія війна Генштаб

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