Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1370 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці 27 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8846 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
- артилерійських систем – 18678 (+58) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 27 вересня
- У Чорному морі три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 947-й день повномасштабної війни в Україні.
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