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Україна отримала ліцензії на ППО та розширений доступ до розвідданих – Зеленський

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна отримала ліцензії на ППО та розширений доступ до розвідданих – Зеленський
Зеленський: Деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет
фото надане пресслужбою Офісу президента

Президент: Україна працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії

Країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.

«Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони», – додав він.

Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію після саміту «Коаліції охочих». «Главком» публікує пряму трансляцію заходу та головні тези.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих», про що свідчить від’їзд перших лідерів із Єлисейського палацу.
Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною».

«Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

За його словами, лідери погодилися з необхідністю більшої підтримки України, «щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах». Він також зазначив, що під час зустрічі була «повна ясність» того, що зараз не час для зняття санкцій з РФ.

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Теги: Володимир Зеленський військова допомога війна

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