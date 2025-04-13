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Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
Володимир Зеленський: Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям
фото з відкритих джерел

Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню

Дуже важливо всім у світі не мовчати та не залишатись байдужими, адже російські удари по Україні заслуговують тільки на засудження. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, цитує «Главком».

«Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну. Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію», – заявив він.

Президент додав, що станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

Усім надається необхідна допомога.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

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Теги: Суми війна Володимир Зеленський росія окупанти

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