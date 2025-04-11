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Віткофф пропонує Трампу дозволити Росії «забрати» чотири області України – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Віткофф пропонує Трампу дозволити Росії «забрати» чотири області України – Reuters
11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTER

Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Віткофф сказав про це особисто Трампу після зустрічі з посланцем Володимира Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні.

«Найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні, за словами Віткоффа, – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні області України, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році», – йдеться у матеріалі Reuters.

Журналісти зазначають, що Віткофф висловлював цю «пропозицію» і раніше: публічно в інтерв'ю з журналістом Такером Карлсоном минулого місяця. Але як відомо, Київ неодноразово відкидав її, а деякі американські та європейські чиновники вважали її «максималістською вимогою Росії».

На зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлог, виступив проти ідеї Віткоффа, заявивши, що Україна ніколи не погодиться поступитися власністю на ці території Росії, йдеться у статті.

Зазначається, що зустріч завершилася без ухвалення Трампом рішення про зміну стратегії США. У п'ятницю Віткофф вирушив до Росії, щоб зустрітися з Путіним.

Офіс Віткоффа, Рада національної безпеки, Державний департамент, Міністерство закордонних справ України та посольство Росії у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.

Також Reuters наголошує, що порушуючи процедури безпеки, Віткофф запросив Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США, до своєї особистої резиденції на вечерю перед зустріччю в Білому домі. Це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті.

Нагадаємо, на початку квітня спецпосланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв перебував з візитом у Вашингтоні. Американська новинна платформа у соціальній Х мережі повідомила, що Трамп підвердив перебування Дмитрієва у цілях переговорного процесу. Росіянин поділився дописом і відзначив його смайликами.

Дмитрієв зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Вже 11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

На відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

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Теги: переговори Стів Віткофф перемир'я путін

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