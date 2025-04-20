Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню

Раніше Кремль заявив, що наказу про продовження перемир’я не було

США висловили підтримку можливому продовженню режиму припинення вогню в Україні після Великодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. І наголосив, що США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.

«Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він продовжився після неділі», – наголосив він.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.

Раніше 13 бригада Нацгвардії України «Хартія» повідомляла, що російські війська використовують «великоднє перемир'я», оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб накопичити сили на Харківському напрямку.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «великоднє перемир’я», якого, щоправда, російські окупанти не дотримуються.