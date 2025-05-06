Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить, щоб його звільнили з посади. Про це він сказав в інтерв'ю «Чечня сегодня», інформує «Главком».

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку: «Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають».

Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку. Він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Але після цього Кадиров міняв свою думку і залишався на посаді голови Чечні.

Нагадаємо, що здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління.

Як повідомлялося, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.