Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кадиров не хоче залишатися на своїй посаді
фото з відкритих джерел

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить, щоб його звільнили з посади. Про це він сказав в інтерв'ю «Чечня сегодня», інформує «Главком».

Кадиров відреагував на чутки у медіа про те, що він готується піти у відставку: «Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають».

Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку. Він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Але після цього Кадиров міняв свою думку і залишався на посаді голови Чечні.

Нагадаємо, що здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління.

Як повідомлялося, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.

Читайте також:

Теги: Чечня Рамзан Кадиров відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова лічильної комісії КМДА продемонстрував бюлетень для таємного голосування
Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 11:48
Родичів убитого буде виселено з Чечні
У Чечні влада виставила на огляд тіло підлітка, який напав на поліцейських (відео)
10 квiтня, 12:32
CBS News: Відставка посолки пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID
Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа
10 квiтня, 20:29
Клаус Шваб заснував Всесвітній економічний форум у 1971 році
Засновник Давоського форуму пішов у відставку
21 квiтня, 14:31
Піт Гегсет може втратити свою посаду через скандали
Голові Пентагону загрожує відставка, у його відомстві панує хаос – Politico
21 квiтня, 14:01
Унаслідок падіння БПЛА є пошкодження будинку заступника глави Чечні
У Криму стався приліт у будинок соратника Кадирова – «Атеш»
25 квiтня, 11:41
Чолаку не пройшов до другого туру на президентських виборах 2024 року, Ласконі – у 2025-му
Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24
Вчора, 12:46
Кадиров на свою посаду розглядає неповнолітнього сина Адама
Хвороба Кадирова прогресує: хто може очолити Чечню
Вчора, 18:53
Каталін Предою обійматиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Сьогодні, 11:18

Політика

МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
Президент Бразилії летить до Москви: говоритиме з Путіним щодо України
Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори
Польща фіксує спроби Росії втрутитися у президентські вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
58K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
39K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
16K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
13K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua