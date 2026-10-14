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Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
Парламент Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні та зняти санкції з РФ
фото: dpa

Представники двох партій домоглися ухвалення документа, який передбачає не лише припинення постачання зброї Києву, а й перегляд відносин із Москвою

Парламент німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт у середу, 14 жовтня, ухвалив резолюцію із закликом припинити військову та фінансову допомогу Україні, залишивши лише гуманітарну підтримку. Депутати також виступили за скасування економічних санкцій проти Росії та закликали домагатися нейтрального статусу України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення ландтагу та текст ухваленої резолюції.

Документ під назвою «Мирні переговори замість розширення війни в Україні» спільно внесли ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) та лівопопулістський «Союз соціальної справедливості та економічного здорового глузду» (BSW).

Представники цих політичних сил, які мають більшість у земельному парламенті, підтримали резолюцію під час голосування. Натомість депутати Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), «Зелених» та Лівої партії виступили проти документа.

Рішення регіонального парламенту не означає автоматичного припинення військової допомоги Україні з боку Німеччини. Резолюція має політичний характер і містить заклик до земельного уряду просувати відповідні пропозиції на федеральному рівні.

У тексті резолюції автори документа закликали припинити фінансову підтримку України в усіх сферах, окрім гуманітарної допомоги.

Окремою вимогою стало призупинення постачання озброєння українським військовим. «Фінансову підтримку України необхідно негайно припинити в тій частині, яка виходить за межі гуманітарної допомоги. Постачання зброї Україні має бути призупинене. Додаткове озброєння лише затягує війну та підвищує ризик подальшої ескалації», – йдеться в документі.

Представники АдН та BSW заявили, що чинна політика підтримки України та економічного тиску на Росію нібито зазнала невдачі. На думку авторів резолюції, продовження фінансової допомоги Києву, передавання озброєння та збереження санкцій не сприяють завершенню війни.

Тому депутати запропонували змінити підхід Німеччини до російсько-української війни та зосередитися на просуванні переговорного процесу.

Зокрема, земельний парламент закликав уряд Саксонії-Ангальт використати всі доступні політичні можливості для реалізації цих вимог.

Одним із запропонованих механізмів стала ініціатива в Бундесраті – органі представництва федеральних земель Німеччини, який бере участь у законодавчому процесі на загальнодержавному рівні.

Окрему частину резолюції присвятили умовам можливого завершення війни. Автори документа закликали до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів із Росією.

Водночас вони запропонували пов'язати можливе врегулювання з відновленням економічних відносин між Берліном і Москвою. «Необхідними є негайне припинення вогню та початок мирних переговорів із Росією. У межах угоди про припинення вогню має відбутися нормалізація економічних відносин між Німеччиною та Росією. Економічні санкції проти Росії мають бути негайно скасовані», – зазначається в резолюції.

Крім того, документ передбачає вимогу домагатися нейтрального статусу України як одного з елементів довгострокового мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше один із лідерів «Альтернативи для Німеччини» Тіно Хрупалла також закликав скасувати санкції проти Росії та припинити постачання зброї Україні.

Під час виступу на телеканалі ZDF політик розкритикував санкційну політику Берліна, заявивши, що економічні обмеження насамперед негативно позначилися на самій Німеччині.

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Теги: росія Німеччина військова допомога

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