Скільки ракет випустила Росія по Україні за час повномасштабної війни: дані Повітряних сил

ППО збиває лише крилаті ракети або ж Х-59

Ігнат зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених – «Главком») по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні – запущена така кількість», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо. «Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», – зауважив речник повітряних сил.

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Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 159 людей, серед них 39 – загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.