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Скільки ракет випустила Росія по Україні за час повномасштабної війни: дані Повітряних сил

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки ракет випустила Росія по Україні за час повномасштабної війни: дані Повітряних сил
ППО збиває лише крилаті ракети або ж Х-59
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених – «Главком») по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні – запущена така кількість», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що збити всі ворожі ракети неможливо. «Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», – зауважив речник повітряних сил.

Уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 159 людей, серед них 39 – загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

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Теги: ракета обстріл

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